Prevenzione e prossimità: nuova rotazione dei servizi delle Farmacie Comunali

Arezzo, 27 gennaio 2024 – Prevenzione e valutazione attraverso servizi sempre più vicini ai cittadini. Le Farmacie Comunali di Arezzo comunicano la nuova collocazione delle strumentazioni di Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata che resterà valida da lunedì 29 gennaio a sabato 17 febbraio. Questi quattro servizi sono sottoposti a una periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni per garantire prossimità ai bisogni della cittadinanza e per sensibilizzare verso l’importanza di sottoporsi a esami periodici per prevenire le più comuni patologie e per monitorare i diversi valori riferiti a cuore, ossa e pressione, facilitando l’accesso a controlli in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili.

L’elettrocardiogramma sarà disponibile alle farmacie “Campo di Marte”, Mecenate” e “Ceciliano” dove potrà essere effettuato un esame diagnostico consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio quali diabetici e ipertesi, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache, con i risultati immediatamente refertati in telemedicina. Un controllo del cuore nell’arco dell’intera giornata per registrare e valutare i battiti nelle attività della vita quotidiana e per rilevare eventuali anomalie sarà invece possibile con l’Holter Cardiaco presente alle farmacie “Campo di Marte”, “San Giuliano” e “San Leo”. La strumentazione per sottoporsi alla Densitometria Ossea Computerizzata farà tappa alla farmacia “Mecenate” e permetterà di valutare i cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica tramite onde a ultrasuoni al calcagno, con un test utile anche per anticipare, diagnosticare e controllare l’osteoporosi. Le farmacie “Trionfo” e “San Leo” ospiteranno infine l’Holter Pressorio con cui è possibile registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa per ventiquattro ore, per individuare anomalie da sottoporre poi a un medico per ulteriori approfondimenti o adeguamenti dello stile di vita.