Presepe vivente, partita la macchina organizzativa a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 14 ottobre 2023 – A Castiglion Fiorentino la macchina organizzativa del “Presepe Vivente” edizione 2023 ha già ingranato la marcia con la ricerca di comparse e figuranti, in particolar modo per intepretare la Sacra Famiglia.

“Sulla scorta del successo ottenuto lo scorso anno, l’intento è quello d’incrementare le scene di vita così da rendere il presepe più suggestivo - spiega il Presidente della Pro Loco, Paolo Faralli – Per quanto concerne le date, ad oggi, è certa quella del 26 dicembre, Santo Stefano; ancora incerta l’eventuale seconda uscita che probabilmente verrà fatta, come lo scorso anno, la domenica antecedente il Natale. Intanto, l’organizzazione si è messa in moto: siamo, ovviamente, alle prime fasi ma chi volesse partecipare si può rivolgere alla Pro Loco o direttamente a me.”

La manifestazione, organizzata e promossa da oltre tre decenni dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è tra le più significative della città e permette di respirare un’atmosfera diversa durante le festività natalizie. I figuranti fanno rivivere il mistero della nascita di Gesù Cristo attraverso quadri che ricordano il palazzo di Erode, l’accampamento romano, i pastori, i Re Magi, la Natività, ma anche tramite scene tipiche della società contadina della nostra terra, in un viaggio tra gli antichi mestieri e le vecchie tradizioni che rappresentano il lavoro faticoso delle mani dell'uomo.

“Come tradizione, il presepe farà scoprire o riscoprire al visitatore di turno i caratteristici vicoli e piccole piazze del paese, magari meno frequentate ma non per questo meno preziose, in un percorso che giungerà fino alla capanna della Natività con la Sacra Famiglia. Grazie all’apporto di tanti singoli cittadini, di associazioni, circoli e Rioni anche quest’anno, ne sono certa, riproporremo una rappresentazione curata fin nei minimi dettagli, un’atmosfera magica che allieterà bambini e adulti” conclude l’assessore al Terzo Settore, Chiara Cappelletti. Per info: Pro Loco 0575 658278 – presidente Paolo Faralli 349 576 4969