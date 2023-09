Presentato il Festival dell’Autobiografia 2023

Arezzo, 20 settembre 2023 – Si è svolta ieri sera nella Sala del Consiglio Comunale la conferenza stampa di presentazione del Festival dell’Autobiografia 2023, in programma ad Anghiari (provincia di Arezzo) da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre ed organizzato dalla Libera Università dell’Autobiografia con il patrocinio del Comune di Anghiari, il sostegno dell’Associazione Pro-Anghiari e il contributo degli sponsor. All’incontro sono intervenuti il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, l’assessore Ilaria Lorenzini, la presidente della LUA Stefania Bolletti, la responsabile della filiale di Anghiari della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Daniela Pozzoli e l’amministratore di Busatti Livio Sassolini (questi ultimi in qualità di sponsor del Festival assieme al Centro Commerciale Naturale Vie di Anghiari).

In conferenza è stato illustrato il programma del Festival che affronterà come tema “i linguaggi dell’autobiografia”. L’edizione 2023 si svolgerà al Teatro di Anghiari e si aprirà alle ore 15:00 di venerdì 29 settembre alla presenza del sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, della presidente della Libera Università dell’Autobiografia Stefania Bolletti e del professor Duccio Demetrio, fondatore assieme a Saverio Tutino della LUA e direttore del Centro Nazionale Ricerche e Studi autobiografici “Athe Gracci”. La giornata di venerdì proseguirà con il primo incontro dedicato ai venticinque anni di scritture e si concluderà poi alle ore 21:30 con l’intervento al pianoforte del maestro Emanuele Ferrari.

Nel ricco programma, organizzato da Duccio Demetrio e Roberto Scanarotti, spiccano ovviamente i conferimenti dei premi che la LUA consegna ogni anno a personalità della cultura. Il Premio del Centro Ricerche e Studi autobiografici “Athe Gracci” alla regista Alina Marazzi, autrice fra l’altro del pluripremiato “Un’ora sola ti vorrei” (il film sarà proiettato sabato sera). Il Premio “Città dell’Autobiografia” verrà assegnato a Lidia Ravera per la lunga e poliedrica carriera di scrittrice che dal 1976 ad oggi l’ha vista impegnata a raccontare e a far riflettere sulla società contemporanea.

Tra i protagonisti del Festival anche Andrea Canobbio con il suo “La traversata notturna” (La nave di Teseo), finalista del Premio Strega 2023, memoir familiare, romanzo, saggio filosofico ed anche etnografico. La traversata nella vita e nei luoghi torinesi della memoria proposta da Canobbio avrà un suo ideale seguito domenica 1° ottobre, nella giornata conclusiva del Festival, quando sul palco del Teatro di Anghiari saliranno i vincitori del concorso “L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra”, dedicato alla salvaguardia della memoria dei luoghi giunto quest’anno alla seconda (e fortunata) edizione.

Per tutta la durata del Festival, presso l’Atelier Busatti si potrà inoltre visitare la mostra fotografica "Nell'ombra la luce. Nell'ombra vedere", con le immagini di Daniele Gussago dedicate agli undici anni di attività di Compagnia Lyria presso la Casa di Reclusione Verziano (Brescia). Il ricordo del grande amico della LUA Angelo Andreotti sarà sottolineato da un’iniziativa di solidarietà voluta dalla moglie, Paola Mittica: il ricavato dalla vendita presso la libreria del Festival dei suoi libri sarà interamente devoluto alla Regione Emilia-Romagna, per le popolazioni alluvionate, nel ricordo dell’amore di Angelo per la sua terra.

Le dichiarazioni Stefania Bolletti (presidente Libera Università dell’Autobiografia). “Voglio ringraziare ancora una volta il Comune di Anghiari, gli sponsor che da sempre ci sostengono e tutti coloro che collaborano alla realizzazione del Festival. La loro passione e il loro impegno sono fondamentali per mettere in piedi un evento importante e ricco di appuntamenti. Nei venticinque anni di attività abbiamo voluto dare un taglio speciale alla manifestazione evidenziando le diverse forme di rappresentazione del pensiero autobiografico. Tanti gli incontri previsti e gli ospiti che animeranno questa edizione, tra i quali la scrittrice Lidia Ravera, la regista Alina Marazzi, il finalista dello Strega Andrea Canobbio. Vi aspettiamo ad Anghiari dal 29 settembre. Ricordo che domenica avrà luogo la proclamazione dei vincitori del concorso “L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra” e voglio sottolineare l’ottima riuscita di questa seconda edizione, ringraziando tutti i partecipanti”. Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari e presidente Provincia di Arezzo). “Il Festival dell’Autobiografia è uno degli eventi più attesi e più prestigiosi della stagione anghiarese e questo grazie all’enorme lavoro effettuato dalla Libera Università dell’Autobiografia. Ci attende un fine settimana carico di significati che, come sempre, vedrà la presenza di tante persone in arrivo da ogni parte d’Italia. Il programma è ancora una volta ricco di momenti da non perdere per un Festival che ha ormai raggiunto una dimensione nazionale e che da tanti anni rappresenta un motivo di orgoglio non solo per Anghiari, ma per tutto il territorio”.