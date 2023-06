Prende il reddito di cittadinanza e spaccia cocaina, arrestato

Terni, 7 giugno 2023 - Ternano di 51 anni, già noto per reati di droga, è stato arrestato dalla polizia per spaccio. L'uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza, disoccupato e legato agli ultras della Ternana, è stato fermato per un normale controllo stradale e trovato in possesso di mille euro in banconote da 50.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione dove gli agenti hanno scovato altri 1500 euro, un bilancino di precisione e 70 grammi di cocaina, con venti dosi già confezionate. Il 51enne, riferisce la Questura, ha ammesso che il denaro era frutto dell'attività illecita. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa della direttissima. --