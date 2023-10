Il Premio Luce! Startup Inclusiva va a ‘Fody’: dagli scarti nascono le coperte salvavita

Firenze, 22 ottobre 2023 – Una startup impegnata nella trasformazione di scarti di tessuto in coperte salvavita, che dona a persone senzatetto, rifugiati e rifugi per animali abbandonati, convertendo l’impatto positivo per persone ed ambiente in valore per i propri partner.

È questa Fody, vincitrice del Premio Luce! Startup Inclusiva, nato dalla collaborazione con StartupItalia, la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese, e Rekeep, il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management.

“L’idea è nata tre anni fa, volevamo trovare un modo che ci permettesse di recuperare gli scarti tessili e allo stesso tempo dare un lavoro e garantire un percorso di formazione alle persone con disabilità mentale” sottolinea Luca Freschi, ceo di Fody. La startup infatti ha creato un vero e proprio laboratorio inclusivo all’interno del quale i ragazzi con bisogni speciali trasformano gli scarti tessili in coperte salva vita che vengono donate a senza tetto o rifugi per animali abbandonati o in prodotti per regali aziendali.

L’obiettivo è chiaro: donare 1 milione di coperte salvavita entro il 2030, impiegando oltre 1000 persone con disabilità e riciclando oltre 1000 tonnellate di scarti tessili.

«Attraverso i programmi di socializzazione, formazione e inclusione professionale – aggiunge Freschi – cerchiamo di valorizzare i nostri artigiani, persone eccezionali, motivate da un forte sentimento di riscatto sociale e professionale». Rossella Conte