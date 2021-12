Firenze, 11 dicembre 2021 – La suggestiva cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha ospitato, in due sessioni, la cerimonia di premiazione dei vincitori del XXXVIII Premio Firenze. La manifestazione si è aperta con la relazione del presidente, Marco Cellai, che ha illustrato le attività del Centro, dedicato il tradizionale “gemellaggio culturale e solidale” alla Regione Sicilia e rivendicato la significatività di trentotto anni di costante presenza del premio nel panorama culturale fiorentino, nazionale e, ormai, sovranazionale.

Dopo il saluto del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sono stati consegnati i Premi Speciali - riconoscimenti d’onore nei campi della cultura, delle arti, delle professioni, della comunicazione, dello sport , dell’impegno sociale, del volontariato, del commercio - consistenti in una Targa raffigurante la “Ninfa Europa”, opera del maestro Pier Luigi Viti, all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Firenze “per la pluriennale difesa della memoria patria e l’impegno di protezione civile”, a Massimo Gramigni e Claudio Bertini “per la straordinaria valenza nell’organizzazione e la gestione di eventi nei più importanti spazi di spettacolo fiorentini”, al Garage International “per l’alta professionalità nell’accoglienza al servizio della clientela”, a Claudio Ladurini “per l’eccellenza di una produzione artistica di piccole riproduzioni della Natività fatte di povertà contadina“ e a Paolo Penko “per la produzione artistica artigianale della sua Bottega Orafa nel solco della plurisecolare tradizione fiorentina”.

I Premi “Mario Conti” e “Vittorio Vettori” sono stati assegnati, rispettivamente, a Linda Giandalia e ad Alessandro Scarpellini . Il Premio del Presidente del Centro Culturale è andato a Massimo Rossi. I Premi dei Presidenti delle Giurie sono stati destinati a Alessandro Sarti, Marisa Boschi, Palmiro Stanzucci, per il comparto letterario (saggistica), e, per il settore arti visive, a Linda Paoli (grafica).

I Premi speciali “Dante e la mobilità, pellegrino itinerante della libertà” e “Dante, lo spedale fiorentino di Santa Maria Nuova e le grandi pandemie dell’Europa medievale e moderna” sono stati consegnati, rispettivamente, dal presidente dell’Automobile Club Firenze, Massimo Ruffilli, a Simone Pastore (scultura) e dal presidente del Rotary Club Firenze Ovest, Leonardo Pasquini, a Walter Marin (pittura).

I Premi Firenze Giovani sono stati aggiudicati a Riccardo Perilli (Poesia), Oie Mere Kalle (Narrativa), Alessia Ballestro/Alessandra Comoglio (Video ), Mattia Trabalza (Fotografia)

Sono stati, poi, proclamati i risultati del Premio Firenze 2021 per la Letteratura. Poesia edita: 1° Corrado Calabro’ 2° (ex aequo) Daria Gigli e Elio Mariucci 3° (ex aequo) Stefano Briccanti e Alessandro Izzi .Poesia Inedita: 1°Maldola Rigacci 2° (ex aequo) Davide Rocco Colacrai e Marcello Di Gianni 3° (ex aequo) Barbara Berton e Martina Lelli. Saggistica: 1°Carlo Cesare Montani 2° (ex aequo) Marco Ferri e Maria Primerano 3° (ex aequo) Saverio Angiulli, Paoletto Paoletti e Rossana Ragionieri/Sandra Ristori/Antonella Bertini.

Narrativa edita: 1° Arthur Alexanian 2° (ex aequo) Mario Bernardi Guardi, Marco Bonavita e Niccolo’ Fallani 3° (ex aequo) Claudio Benazzoli, Meris Mezzedimi e Luigia Traversi Guerra. Racconto Inedito: 1° Valeria Sgarbi 2° (ex aequo) Giacomo Aloigi e Anna Maria Vignali 3° (ex aequo) Alessio Manfredi Selvaggi, Mariarosaria Rossi e Ausilia Viola.

Nel settore Arti Visive sono risultati vincitori: per la fotografia (digitale ed analogica) e video: 1° Jun Hui Fang 2° Giuseppe Calcagno 3° (ex aequo) Alex Cova, Giacomo Maria Pivi e Angelo Tondini Quarenghi. Per la grafica: 1° Elio Terreni 2° (ex aequo) Giovanni Baldanzi e Eliana Chiarugi 3° (ex aequo) Franco Curvo, Gianni Ruspaggiari Ruspo e Emanuela Simoncini.

Per la scultura: 1° Massimo Dell’Innocenti 2° (ex aequo) Gianni Depaoli e Angelosante Donato jr 3 (ex aequo) Raffaello Romanelli e Elisa Verniani

Per la pittura: 1° Alessandro Gori 2° (ex aequo) Giuliano Censini, Daniele Ghin e Chen Sen Zhang 3° (ex aequo) Piero Ardenghi, Giuseppe D’Auria e Maria Maselli. La recitazione delle opere vincitrici nelle sezioni di poesia è stata effettuata da Andrea Pericoli e Franca Cecchini.

Maurizio Costanzo