Premio Boccaccio, al via la nuova edizione: ospite Lucia Lavia

Certaldo (Firenze), 14 settembre 2023 – Al via oggi, venerdì 15 settembre, la tre giorni della 42esima edizione del Premio Boccaccio.

I vincitori che si sono aggiudicati i riconoscimenti sono lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, la giornalista Stefania Battistini e il drammaturgo Marco Paolini, che saranno premiati in due serate d'eccezione.

Sabato 16 settembre sul palco del Teatro Boccaccio ci sarà anche l'attrice Lucia Lavia, che interpreterà alcuni brani tratti dalle opere vincitrici e una novella del Decameron, in omaggio a uno dei padri della lingua italiana, nonché illustre cittadino di Certaldo. La Lavia, figlia d'arte degli attori Gabriele Lavia e Monica Guerritore, ha debuttato a soli 13 anni e poi a 16 ha fatto la prima apparizione televisiva nella serie per Rai 1 "Rossella", diretta da Gianni Lepre. Nel 2019 vince la prestigiosa “Menzione d’Onore” del premio Eleonora Duse per il suo percorso artistico e per essersi distinta nel panorama teatrale italiano. Poco più tardi si aggiudica il “Premio della Stampa” come migliore attrice delle rappresentazioni classiche per la sua interpretazione di Dioniso nelle “Baccanti” di Euripide, diretta da Carlus Padrissa.

Alla cerimonia prenderà parte anche la giuria del Premio, presieduta da Walter Veltroni e rappresentata dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini e da Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Paolo Ermini, Marta Morazzoni, oltre che dalla presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei. La colonna sonora della serata è affidata alla musica di Gioia Anichini (flauto traverso) e Cosimo Gragnoli (vibrafono). L'evento sarà in diretta streaming sul sito www.premioletterarioboccaccio.it