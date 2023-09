Un paese tra fede e memoria, spuntano le preghiere di 70 anni fa: "Madonna, qui le nostre promesse"

Bagnone (Massa Carrara), 30 settembre 2023 – Sono passati 70 anni da quando i fedeli scrissero le loro promesse dedicate alla Madonna. Gli uomini in un foglio, le donne in un altro. E su quei fogli firme di buona parte degli abitanti del paese. Siamo a Bagnone, nella piccola frazione di Vico: nel 1953 molti fedeli avevano scritto alcune promesse in onore della Madonna e le avevano sistemate in una nicchia in chiesa, dietro alla statua dedicata alla madre di Gesù. Nessuno le aveva mai più aperte da allora. Durante la solenne celebrazione di giovedì sera le promesse sono state rivelate, alla presenza di alcuni anziani, che c’erano anche il giorno in cui furono messe al sicuro nella nicchia. Altre promesse verranno lasciate dai fedeli di oggi quando la settimana di celebrazioni sarà conclusa e fra altri settant’anni il rito sarà ripetuto.

Un curioso “ritorno al futuro” nel segno della fede a Vico di Bagnone. Tutto è cominciato il primo marzo 1953, con una ‘peregrinatio Mariae’: la statua della Madonna fu portata a scuola e in tutte le famiglie, con grande solennità. Al termine, come segno di devozione, fu sigillata una bottiglia con dentro una pergamena, firmata da uomini e donne del paese, a seguito di alcune promesse fatte. Nessuno ne conosceva il contenuto, anche se la storia è stata tramandata da nonno a nipote nel corso di tutti questi anni. Fino a due giorni fa, quando durante la Santa Messa la bottiglia è stata rotta per estrarre l’antico cartiglio, ingiallito e arrotolato.

Non è stato semplice leggerlo, per la calligrafia molto piccola, allo studioso Paolo Lapi l’onore di raccontare la storia e di leggere tutto. "Le famiglie promettono alla Madonna – ha letto Lapi – di fare ogni sforzo per evitare le bestemmie, promettono di santificare le feste, di non perdere la Messa e di vivere da cristiani. Le donne invece promettono di dire il rosario per un anno, tutti i giorni, per la conversione dei peccatori, per riparare le offese che si recano a Gesù e Maria, di accettare qualunque avversità, di vivere una vita cristiana il più perfettamente possibile, evitando ogni peccato". Tanta l’emozione dei presenti, in chiesa infatti c’erano alcuni fedeli che erano bambini 70 anni fa e hanno cercato con cura le firme dei genitori o dei nonni. Tra loro Esterina Simonetti, che aveva poco più di 20 anni nel 1953, ma ha riconosciuto la sua firma, oppure Lino Nobili, che tra le altre ha ritrovato i nomi delle sue amate sorelle.

Ora le celebrazioni andranno avanti per l’intera settimana, con la statua della Madonna che sarà portata negli oratori, seguendo le strade fatte nel 1953. Per finire sarà riportata nella chiesa parrocchiale di Vico dove sabato 7 ottobre ci sarà una Santa Messa presieduta dal vescovo Mario Vaccari. Durante la solenne celebrazione la tradizione si ripeterà: gli abitanti di Vico faranno alla Madonna altre promesse. Resteranno segrete per altri 70 anni. Ai posteri l’onere e l’onore di misurarsi con il passato.