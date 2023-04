Precipita in un pozzo di 15 metri: 76enne salvato dai vigili del fuoco

Casale Marittimo (Pisa), 17 aprile 2023 - Salvo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saline e di Cecina dopo essere precipitato in un pozzo, fino a 15 metri di profondità. L'incidente è accaduto intorno alle 12 di oggi in un'abitazione nel Comune di Casale Marittimo, non lontano dalla locanda il Casale, quando un 76enne, mentre stava lavorando nel suo giardino, è caduto rovinosamente in un pozzo. Stando alla ricostruzione, l'uomo stava innaffiando il prato quando il sistema di irrigazione è andato in tilt e, per controllare cosa stesse accadendo, si è sporto verso il pozzo, ha perso l'equilibrio, e vi è caduto dentro. Le sue grida e i suoi lamenti sono riusciti a arrivare alla figlia, che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. L'anziano, che è precipitato nel vuoto del pozzo, è stato salvato da un'altezza di 15 metri: per estrarlo, si è calato un vigile del fuoco e le manovre sono state complesse. Adesso si trova ricoverato all'ospedale di Cecina: ha riportato un trauma alla spalla e contusioni multiple.