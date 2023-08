Pratovecchio, taglio del nastro per il nuovo campo sportivo

Arezzo, 26 agosto 2023 – Il sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri ha annunciato così l’inaugurazione del campo sportivo di Stia recentemente ristrutturato grazie ad un finanziamento del CONI attraverso il progetto "Sport e periferie" con la compartecipazione economica del comune. Oggi alle 15,30 è in programma il taglio del nastro seguito da un'amichevole tra l'USD Stia e la Casentino Academy.

Il nuovo campo ha il fondo in erba sintetica e, oltre a supportare lo svolgimento ottimale dell'attività delle squadre locali punta ad essere attrattivo per realtà calcistiche di alto livello che vogliono effettuare ritiri nel territorio. L'intervento del comune e del CONI ha comportato, oltre la sostituzione del fondo, la realizzazione della nuova recinzione, l'installazione delle nuove panchine e delle porte e alcuni camminamenti. L'US Stia ha invece realizzato il nuovo arredo degli spogliatoi e ha provveduto alla sistemazione dell'impianto di illuminazione, grazie al supporto economico della BCC di Anghiari e Stia.

“Un ringraziamento ai progettisti Riccardo Cendali e Serena Orlandi, al responabile dei lavori pubblici Ing. Gregorio Bartolucci, all'assessore ai lavori pubblici Claudio Orlandi, al vice sindaco e assessore allo sport Michele Ausilio che hanno seguito il progetto e all'avvocato Gionata Giannini che ci ha affiancato nel lungo periodo della causa legale tra le due partecipanti alla gara d'appalto, motivo della lunga attesa per poter realizzare l'intervento - ha spiegato il sindaco Caleri - un ringraziamento anche alla squadra esterna del comune che ha risanato il muro sotto la strada e ha realizzato vari altri interventi in economia. Infine un ricordo per Stefano MIlli, a cui è intitolato lo stadio, che assieme a Francesco Trenti volle il progetto iniziale con cui poi vincemmo il finanziamento”.