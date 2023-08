Poste, quattro nuove assunzioni a tempo indeterminato

Arezzo, 18 agosto 2023 – Dina Paradisi è una delle 4 colleghe assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Arezzo di Poste italiane. Ha preso servizio da aprile scorso nell’Ufficio Postale di Chiassa superiore, come operatrice di sportello.

”La mia storia con Poste Italiane nasce nel 2022. Stavo attraversando un periodo di profondo cambiamento sia personale sia professionale. Cercavo un’azienda di grandi dimensioni, solida e in continua evoluzione, che mi desse la possibilità di crescere professionalmente; che arricchisse il mio bagaglio culturale ed esperienziale; in cui poter mettere alla prova le mie competenze e conoscenze e che mi gratificasse anche a livello economico. Fu allora che un amico mi mandò il link per candidarmi alle selezioni nel ruolo di sportellista junior. Ho colto immediatamente l’occasione, vedendo in Poste Italiane tutto ciò che stavo cercando. Dopo un lungo processo selettivo iniziato a giugno 2022, a marzo 2023 ho ricevuto l’email con la proposta di assunzione a tempo indeterminato. Così ho iniziato questa nuova avventura. Finora tutte le mie aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Mi sono sentita subito dentro una grande squadra in cui ognuno fa la sua parte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho trovato un ambiente dinamico, ricco di input e in continua evoluzione. È stimolante avere la possibilità di formarmi continuamente ed essere sempre aggiornata. Sebbene sia in azienda da poco tempo, ho già avuto modo di sostituire il Direttore dell’ufficio postale al quale sono assegnata. È stata una sfida personale e professionale che mi ha permesso di mettermi ulteriormente alla prova. Sono molto entusiasta del lavoro, dei colleghi e delle prospettive che mi si aprono. Sono motivata a carpire tutto quanto serva per svolgere al meglio il mio lavoro e poter ambire a crescere.”.

Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.