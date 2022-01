Firenze, 4 gennaio 2022 - Sono tantissimi in Toscana i positivi non ancora tracciati, che si sentono abbandonati, in un limbo nel quale non sanno cosa fare e come muoversi. Per loro, informa la Regione Toscana, arrivano da mercoledì 5 gennaio 64mila sms sugli smartphone di altrettante persone che hanno contratto il virus.

Leggi anche: Giani ai toscani, "Tampone solo se avete sintomi" - La variante omicron colpisce la gola e non i polmoni - Prigionieri a fine isolamento e quarantena, grande caos

L'sms conterrà un link al quale rispondere: sono quattro le domande sullo stato di salute. Il via libera e la fine dell'isolamento saranno poi comunicate in automatico via email. E' questo il dispositivo che la Regione Toscana ha attuato per velocizzare i tracciamenti e uscire da un pantano nel quale la macchina sanitaria stentava ad uscire. Tante le proteste e le storie giunte anche alla redazione de La Nazione riguardo a persone positive non tracciate.

Più tamponi

Previsto anche un aumento dei tamponi antigenici rapidi e dei test molecolari (fino a 50mila al giorno) offerti gratuitamente dal sistema pubblico alle persone con prescrizione medica. Per prenotare il tampone, invece, basterà inserire il codice di riferimento della prescrizione medica sul portale “prenota tampone” e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico.

Leggi anche: Liguria verso la zona arancione - Covid Toscana 4 gennaio, il bollettino - Msc Grandiosa, focolaio covid

Antigenici

Per velocizzare al massimo l’esecuzione del tampone antigenico saranno messi a disposizione più canali: farmacie con percorsi preferenziali riservati alle persone con prescrizione medica; ambulatori del proprio medico o pediatra di famiglia; sedi del volontariato accreditato.

Strutture covid

Uno degli obbiettivi è anche quello di allentare la pressione sugli ospedali aumentando le strutture di cure intermedie (sono in corso sopralluoghi per individuare gli spazi adatti a questo scopo come i Fratecini della Croce Rossa, Camerata a Firenze, Monterotondo a Livorno, l’incremento del San Luca a Lucca).

Le parole di Giani

“Abbiamo dati da record sia per il numero di casi positivi accertati nelle ultime ore, oltre 18mila, che per quello dei tamponi processati, quasi 75mila. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e che ci attendevamo dopo questi giorni di festa, ci porta a non abbassare la guardia e a provvedimenti organizzativi d’urgenza, adeguati alla situazione del momento”, dichiara il presidente Giani