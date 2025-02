Arezzo, 28 febbraio 2025 – Porta Romana finanzia lezioni di Arte per la scuola primaria di Montecchio Vesponi

I piccoli studenti coinvolti in un progetto su discipline pittoriche e non solo A Novemberfest 2024 avevano esposto e presentato disegni ed elaborati sulla storia del paese

Nel solco di una recente ma entusiasta tradizione per la quale l’ultima serata di Novemberfest è dedicata a enti e/o associazioni del territorio che promuovano attività sociali, solidali e benefiche, lo scorso novembre Porta Romana ha finanziato il “Progetto Arte” per la scuola primaria di Montecchio Vesponi.

L’attività extra-curriculare, avviata in queste settimane, ha visto tutti i piccoli studenti, dalla prima alla quinta classe, coinvolti in sei ore di lezioni legate appunto a discipline pittoriche e affini. Questa piacevole collaborazione ha un prologo che teniamo a ricordare: in autunno, il personale docente della scuola stessa ha guidato i bambini in un’attività “interattiva” che prevedeva la realizzazione di elaborati grafici, disegni, modellini didattici incentrati sulla storia, le tradizioni e la cultura di Montecchio e di Castiglion Fiorentino – dall’evoluzione cronologica della bonifica della Valdichiana alle “leggendarie” gesta di Giovanni Acuto, fino ad arrivare a uno studio dettagliato sull’olivo e sulla produzione di olio. Proprio durante Novemberfest, questi lavori sono stati esposti e presentati dai giovanissimi autori, e tutti i rionali di Porta Romana, associazione che non può non essere vocata alla valorizzazione della cultura del territorio, hanno osservato con vivo interesse quanto i bambini si fossero mostrati partecipi e sensibili alla materia trattata.

I genitori e gli insegnanti degli studenti hanno sentitamente ringraziato il rione per il contributo erogato con una intensa e accorata lettera, gesto molto gradito e per nulla scontato del quale il Consiglio direttivo intende sottolineare con vero piacere alcuni passaggi: “Il vostro gesto non è solo un atto di sostegno concreto ma rappresenta un segno tangibile di amicizia, di collaborazione e di unione di intenti per il bene della nostra comunità e dei più piccoli. Tutti noi, genitori, insegnanti e l’intera comunità scolastica, vi siamo profondamente grati” continua la lettera. “Sostenere la crescita dei bambini significa piantare semi di futuro, di appartenenza e di valori saldi legati al nostro territorio. Ed è particolarmente significativo che un Rione, il cui scopo è tramandare tradizioni, amore per la comunità e il senso di appartenenza, abbia scelto di dare un contributo così importante alla formazione delle nuove generazioni”.