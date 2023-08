Ponte chiuso davanti alla chiesa. Il parroco può celebrare i funerali solo se la ruspa libera una strada

Sestino (Arezzo), 23 agosto 2023 – Perfino i funerali frenano davanti al ponte di San Gianni, chiuso da due anni. Un pugno di case nel comune di Sestino, incastonate negli altopiani della Valtiberina sui quali svetta il Sasso di Simone, estremo lembo aretino al confine con Romagna e Marche. Quel ponte che attraversa il torrente Torbellino è l’unico collegamento con la statale Marecchiese per una trentina di famiglie (centinaia i villeggianti in estate), snodo strategico per il Cammino di San Francesco dalla Romagna alla Verna e via d’accesso alla Pieve di San Gianni. Lei, la chiesa di don Arialdo.

Don Arialdo Ruggeri è parroco di quell’angolo di mondo, o forse di cielo, da sessantacinque anni. Lui di anni ne ha 92, gli ultimi vissuti nella casa del clero di Rimini: ma ogni domenica con la sua Panda percorre 120 chilometri (60 all’andata e 60 al ritorno) per dire Messa.

Attraversando con l’utilitaria i tornanti della Viamaggio, una strada splendida ma anche una collezione di curve, la "palestra" più amata dai motociclisti.

Il ponte sul Torbellino lo ha benedetto il giorno dell’inaugurazione, negli anni Cinquanta, e oggi lo guarda col "dispiacere di una chiusura troppo lunga, siamo stufi e mortificati". Nel 2021 il crollo di una porzione di muro che sorregge il ponte aveva imposto il blocco e la messa in sicurezza.

Nei giorni di Ferragosto, un sopralluogo dei tecnici del Comune ha fatto scattare un’ulteriore stretta all’accesso e l’intera area a questo punto è off limits. Da due anni, la via provvisoria è una strada bianca e stretta, "poco più di una mulattiera", la definisce il sacerdote, che si inerpica per un sentiero tortuoso.

Lui la percorre per raggiungere la chiesetta, anche a bordo del carro funebre con cui accompagna i parrocchiani che chiudono gli occhi al cielo di San Gianni: fino al piccolo cimitero poco distante dalla canonica. "Ad ogni funerale ci vuole un escavatore per spianare la strada al carro funebre, altrimenti non passa", spiega il sacerdote. Una processione anomala, quasi unica al mondo. Da alcuni mesi accanto al ponte "blindato" è stata costruita una passerella mobile pedonale. Ma l’età media su quei monti che dividono la Toscana dalla Romagna è alta, quasi quanto quella di don Arialdo: e non per tutti il passaggio è facile.

Nel silenzio qualcosa si muove. La Prefettura ha preso a cuore la vicenda, spinge perché quell’intervento si faccia, sempre in pieno accordo con il sindaco di Sestino. Sindaco che è riuscito a far ammettere il progetto tra quelli baciati dal Pnrr. E anche dalla Regione le risorse arriveranno. I soldi ci sono, non è poco. Ma alla gente di San Gianni, gratta gratta, interessa sapere solo una cosa: "Quando riaprirà il nostro ponte?".

E così a don Arialdo. I suoi 120 chilometri alla settimana li fa come se avesse vent’anni ma all’arrivo vorrebbe trovare una strada seria per la sua chiesa. Una chiesa con mille anni di storia, custodisce un Crocifisso su pala giottesca che l’anziano sacerdote con affetto chiama "Il Biondo" per via del colore dei capelli. Ogni settimana al suo arrivo da Rimini corre a salutarlo: e per un secondo dimentica l’incubo di quel ponte.