Polizia, arrestato un trentasettenne autore di numerosi reati

Arezzo, 12 gennaio 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, nell’ambito di specifici servizi volti al rintraccio di soggetti attinti a vario titolo da misure restrittive della libertà personale, ha tratto in arresto un uomo di trentasette anni, senza fissa dimora sul territorio italiano, su cui pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

Nei confronti dell’uomo, di origine nordafricana, erano state emesse sei diverse sentenze definitive di condanna per reati commessi tra il 2012 ed il 2021 ad Arezzo. In questo periodo di tempo l’uomo si era reso autore di furti, violazione della normativa in materia di immigrazione, porto di oggetti atti ad offendere, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali ed una rapina.

In merito alla rapina, le indagini condotte ad inizio del 2019 dagli investigatori della Squadra Mobile diretta dal Commissario Capo Dr. Sergio LEO, avevano permesso di identificare, proprio nel soggetto ora arrestato, l’autore del reato commesso nei pressi della stazione ferroviaria, nei confronti di un altro cittadino extracomunitario, al quale, sotto la minaccia di un coltello, erano stati sottratti i soldi che deteneva.

A seguito dell’emissione del provvedimento restrittivo, le ricerche del soggetto consentivano il suo rintraccio nella zona di Campo di Marte e la conseguente esecuzione della misura.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Arezzo, dove dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione.