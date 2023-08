Pochi ricavi ma volano gli utili delle imprese aretine

Arezzo, 8 agosto 2023 – Bassissimi ricavi, solo il 3,6% ai posti finali della classifica nazionale dietro a città del sud come Siracusa (8,3), ma con le imprese che segnano gli utili più alti del centro Italia. Arezzo agguanta un 77,6% di società in utile, sopra la media toscana del 73,7 e davanti a tutte le città della regione secondo i dati diffusi dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. Numeri aggiornati al 2021 in periodo pandemico certo, ma che scattano una foto dell’economia locale. Le regioni che nel 2021, hanno fatto segnare la crescita più elevata dei ricavi delle imprese sul territorio? Sono «Lazio (+39,2%), Friuli-Venezia Giulia (+33,2%) e Sardegna (+31,3%)», mentre tra le quelle con l'ascesa più ridotta vi sono «Puglia (+20%), Sicilia (+19,5%) e Piemonte (+18,8%)». Secondo lo stesso studio «le province più dinamiche, in termini di incremento dei ricavi, sono Trieste (+47,2%), Cagliari (+40,7%) e Roma (+40%), mentre in fondo alla classifica si trovano Savona (+10,7%), Siracusa (+8,3%) e Arezzo (+3,6%)». A giudizio del presidente dell’ordine dei commercialisti aretini Roberto Tiezzi, le cifre però vanno analizzate nell’insieme. “Quello che conta è il delta tra i ricavi e gli utili, e ad Arezzo le società che producono utili sono il 77,6% in questo studio relativo al 2021 – spiega Tiezzi – la città è sopra la media toscana del 73,7 % di utili e la più alta del centro Italia. Arezzo si colloca in una posizione media del centro nord Italia con reddito pro capite medio, una condizione legata necessariamente all’oro. La città a livello economico sta piuttosto bene semmai c’è da fare considerazioni in prospettiva e di cultura, siamo indietro a livello di istruzione. I dati non sono così negativi ci sono settori che vanno migliorati come infrastrutture e servizi, ripensare un’area pedonale importante ma in generale il dato è positivo. I dati camerali dicono che a livello locale l’economia va bene, a fare da traino l’export di oro e moda”.