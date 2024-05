Più dehor, nuove regole. L’annuncio del governo fa felici i commercianti: "E’ un valore aggiunto"

Firenze, 18 maggio 2024 – C’è chi non sopporta di vedere le città trasformate in "mangifici" popolati da sedie e tavolini all’aperto. E chi, invece, pensa che bar e ristoranti siano un argine contro il degrado delle città, anche quando occupano un po’ di spazio pubblico. Dehor, tende, tavoli e ombrelloni collocati in strade e piazze continuano a far discutere, soprattutto in una Regione altamente turistica come la Toscana, con città quali Firenze, Pisa e Prato ormai pressoché invase di proposte di ogni tipo per bere e mangiare, dalla colazione al dopocena. A far discutere, in questi giorni, è l’annuncio del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, su un imminente provvedimento "per rendere strutturali i tavolini all’aperto e i dehors, così che siano anche un elemento di decoro urbano".

In pratica, su tavolini all’aperto e ristoranti non si tornerà alle norme pre-Covid (come sembrava dover accadere dal nuovo anno) ma, probabilmente entro un mese e mezzo, si arriverà a nuove regole, che saranno inserite nel disegno di legge sulla Concorrenza. Dovrebbero entrare in vigore appena scadrà l’ultima proroga delle semplificazioni Covid, il 31 dicembre prossimo. "Dopo la pandemia le abitudini sono cambiate – dichiara Franco Brogi, presidente regionale Fiepet Confesercenti, la Federazione italiana esercenti pubblici e turistici -. Oggi i clienti preferiscono stare all’aperto, spesso anche durante la stagione invernale. È una situazione probabilmente influenzata dall’esperienza del Covid, dal cambiamento climatico che riduce molto i mesi freddi e infine dall’ormai diffusa abitudine di uscire con cani e animali da compagnia, che i proprietari amano tenere con sé, fuori. Occorre dunque dare risposta a queste esigenze. Come Confesercenti chiediamo da tempo che le autorizzazioni date per il Covid restino, ovviamente con le giuste regole. Nelle piazze e, meglio ancora, nei giardini, dove non ci sono interferenze col traffico, non vediamo criticità. Ovviamente occorre che le persone si comportino civilmente, ma una strada popolata è più sicura per tutti: nelle vie deserte, invece, arriva la microcriminalità".

"Dove ci sono condizioni per offrire questo servizio – commenta il presidente regionale di Fipe Confcommercio (la Federazione italiana pubblici esercizi), Aldo Cursano – va considerato un valore aggiunto. Le persone vogliono stare all’aperto e abbiamo solo due strade: offrire loro un servizio in modo civile e organizzato, oppure lasciare che comprino quello che vogliono nei minimarket e che si accampino disordinatamente su scalini, panchine, spallette dei fiumi e argini, come vediamo già succedere ovunque. Oggi la presenza di tavolini all’esterno è un pre-requisito per lavorare, quindi bene che il Governo voglia stimolare una sua gestione. Il dehor in una strada è un punto di luce, sicurezza, legalità: nelle nostre città ne abbiamo bisogno".