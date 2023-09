Pistoia, niente "benedizione dei fucili" alla messa della domenica

Pistoia, 3 settembre 2023 – Benedire o non benedire i fucili? Da giorni ad Avaglio, frazione del comune di Marliana, in provincia di Pistoia, la domanda circolava tra l’incredulità e lo sdegno dell’intera comunità dopo che era stata affissa una locandina che annunciava la benedizione dei fucili in occasione dell’apertura della stagione venatoria.

La benedizione era annunciata al termine della messa di domenica 3 settembre alla chiesa di San Michele Arcangelo. Stamani, però, il rito religioso – celebrato da don Alessio Biagioni – si è svolto in modo tranquillo e senza contestazioni. “Stamani alla messa erano presenti anche alcuni cacciatori - afferma don Biagioni - ma non ci sono state contestazioni”.

Lo stesso don Biagioni nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook si era scusato per il turbamento provocato dall'iniziativa “che ha comportato una visibilità che non era né prevista né richiesta” e per il fatto che “l’espressione di benedire i fucili possa essere stata tale da venire equivocata come qualche ‘santificazione di uno strumento di morte’ da parte della Chiesa”.

Sulla vicenda era intervenuta anche la Diocesi, precisando che stamani non si sarebbe tenuta alcuna benedizione dei fucili e che al termine della funzione si sarebbe tenuta la benedizione solo delle persone presenti. E così è stato.