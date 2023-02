“Pisa e Lucca avranno musei autonomi”, l’annuncio di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi (foto Ansa)

Lucca, 12 febbraio 2023 –“Lucca, Ferrara, Pisa e Capri avranno musei autonomi, questo l'ho già deciso ieri parlandone col ministro”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli, oggi a Firenze.



“Mi pare anche logico - ha aggiunto Sgarbi - non puoi avere Lucca e Pisa insieme, Palazzo Mansi e San Matteo insieme, non puoi avere Modena e Ferrara insieme, e Capri non puoi averla con Padula”. Secondo Sgarbi, ad esempio, “il museo di San Matteo di Pisa è un museo assolutamente fondamentale, con opere necessarie per la storia dell'arte universale, non può essere una succursale di musei regionali”. Il sottosegretario ha ricordato che “Capri è un luogo amato da Zeffirelli, che aveva casa a Positano”.



Il sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi era oggi a Firenze per inaugurare il belvedere intitolato a Franco Zeffirelli, la terrazza adiacente al piazzale Michelangelo. La cerimonia si è svolta nel centenario della nascita del regista. Allo scoprimento della targa erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessora alla toponomastica Federica Giuliani, il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Eugenio Giani, il figlio del regista Pippo Zeffirelli. Successivamente si è svolto lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce tricolori sulla città, omaggio dell’Aeronautica militare a Zeffirelli.

Maurizio Costanzo