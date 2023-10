Pinocchio, eroe immortale: una mostra celebra il mito

Collodi (Pistoia), 14 ottobre 2023 – Inaugurata, sabato alle 12.30, la nuova mostra delle opere che Antonio Nocera ha donato alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, esposte negli spazi del Giardino Storico di Villa Garzoni.

rima del taglio del nastro, il salone dell’Osteria del Gambero Rosso ha ospitato un convegno nel corso del quale, dopo la proiezione di un breve, affascinante video sulla genesi dei lavori del grande artista di Caivano, sono intervenuti il costituzionalista Michele Ainis e l’ex deputato e sottosegretario Gennaro Migliore, intervallati dalla lettura fatta dall’autore Fausto Gasperini delle poesie della raccolta ‘L’avventure de Pinocchio – Poesie su ‘n burattino’ e presentati da Loredana Lignola, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Collodi.

Nel suo saluto, il sindaco di Pescia Riccardo Franchi ha ringraziato l’artista e la Fondazione; «non sei solo nel cercare di far crescere Collodi- ha detto al presidente di quest’ultima, Pier Francesco Bernacchi –hai l’amministrazione al tuo fianco. Te lo dobbiamo: Pinocchio è sempre in movimento, questo è il suo valore». La moderatrice, presentando Nocera, lo ha paragonato a Pinocchio: «come lui non si ferma mai- ha dichiarato –ha incontrato tre Papi, il suo ultimo soggetto, ispirato ad Alda Merini, è il volto femminile circondato da farfalle».

Nel suo intervento, Ainis ha ricordato che «non solo i bambini hanno bisogno delle favole. Queste ci regalano il sogno, che ci aiuta a sopravvivere all’inferno dei viventi». Sottolineando che Pinocchio, come Ulisse, fa parte del paesaggio culturale internazionale, e che con il personaggio di Omero ha in comune il tema del viaggio, ha aggiunto «non a caso il libro d’autore è custodito in una valigia. Racconta il viaggio degli emigranti, l’esperienza di essere stranieri, che come ricorda Nausicaa a Ulisse è una sventura. Nocera è figlio di questa tradizione, che rivisita con occhi trasognanti. Il linguaggio artistico è obliquo, indiretto: parla per metafore.

L’arte ha sempre una forma rivoluzionaria. La tragedia di Curto ha dato origine a un decreto che subordina un diritto costituzionale, quello all’asilo, al pagamento di una cauzione. Mi ha fatto saltare sulla sedia. Penso che la legalità costituzionale debba essere difesa da ciascuno di noi, Nocera sta facendo la sua parte». «Vorrei che immaginaste qual è la fortuna di avere vicino Collodi e la sua Fondazione- ha proseguito Migliore –Pinocchio rappresenta un intero paese nella sua universalità, che Nocera ha ben colto. La forza di questo libro è che può essere letto da un bambino, ma anche da un artista. Importante il lavoro filologico di Nocera. Si dice che un autore è un sognatore, ma è anche sognato dalle sue opere. Così è per Nocera. Il suo lavoro è la sintesi di un processo che viene da anni, una celebrazione di libertà e bellezza. L’artista celebra il movimento.

Lo fa anche nel suo monumento ai caduti di Marcinelle, una sfera squarciata in cui si sente il dolore del mondo. La sua contestazione al formalismo non contrasta con un classicismo che mette insieme contenuto e forma; una barca è anche un monito, un memento: un grande dono all’arte italiana, all’idea del mondo che Pinocchio, che Pinocchio, espressione fra le più autentiche del genio italiano, rappresenta». Ha chiuso il convegno il presidente Bernacchi, iniziando con il ricordare come delle mille copie de ‘Le avventure di Pinocchio’ stampate 140 anni fa nella prima edizione ne sopravvivano solo sette, due delle quali a Collodi, nella biblioteca della Fondazione. Di queste, una fu acquistata da un migrante, che aveva portato con sé il libro nel suo viaggio in nave verso l’Australia.

«Ci sono due persone che hanno fatto di Pinocchio la propria vita- ha proseguito –uno fu Sigfrido Bartolini, poi c’è Antonio Nocera, che interpreta al meglio il dinamismo del personaggio». Bernacchi ha terminato il convegno con un applaudito doppio annuncio: dopo aver parlato dell’importanza del ruolo coperto dalla Fondazione nella lotta all’analfabetismo di ritorno, ha annunciato come una società per azioni curerà tutte le proprietà dell’ente, che ne manterrà il 51% delle quote. «A partire dall’anno prossimo questo farà diventare realtà il Parco Policentrico approvato nel 1995 dalla Commissione Europea», ha spiegato. Annunciando, infine, che dopo che erano andate senza esito diverse votazioni per dare una nuova sede alla Società Europea di Cultura, la candidatura di Collodi e della Fondazione ha ricevuto il 99% dei consensi. La SEC, quindi, adesso ha sede nel borgo natio di Pinocchio, al fianco e nella stessa palazzina della Fondazione. E da qui lavorerà all’interno del comitato che ha ricevuto il mandato dal Consiglio Europeo per trovare una strada per far cessare le ostilità fra Russia e Ucraina. Emanuele Cutsodontis