Pillole di iodio, i farmacisti: "Non assumetele, possono danneggiare la tiroide"

Roma, 11 marzo 2022 – Con lo scoppio della guerra in Ucraina e il rischio di una nuova Chernobyl, le farmacie stanno ricevendo numerose richieste per l'acquisto di pillole di ioduro di potassio, che servono a proteggere dalle radiazioni. Ma occhio al fai da te, perché sono possibili danni alla salute, sopratutto alla tiroide.

A dirlo è Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

“Negli ultimi due anni, le fake news hanno messo a repentaglio la salute degli italiani. Per questo, di fronte alla corsa ad acquistare compresse di iodio in farmacia, siamo subito intervenuti per spiegare che questa frenesia non ha alcun senso. Non facciamo prevalere comportamenti irrazionali". "In questo momento – sottolinea – non c’è alcuna emergenza riguardante le radiazioni e l'assunzione delle compresse di iodio come forma di prevenzione rispetto a una eventuale, futura esposizione alle radiazioni non ha fondamento scientifico. Di più, l'assunzione di iodio in maniera scriteriata può comportare danni gravi alla salute, in particolare alla tiroide".

No, dunque, all'acquisto di integratori, che si possono trovare anche nelle parafarmacie, nelle erboristerie o nella grande distribuzione, dove non sempre viene spiegato come comportarsi correttamente, e ancora di più non comprare, ammoniscono i farmacisti, lo iodio via internet.

Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma e presidente del Pgeu, il raggruppamento di cui fanno parte tutte le federazioni degli Ordini dei farmacisti e le associazioni nazionali delle farmacie europee sottolinea come “in Italia non esiste alcuna indicazione terapeutica per l'uso dello ioduro di potassio tanto che le pasticche di iodio sono preparazioni galeniche che i farmacisti fanno su richiesta, oppure esistono degli integratori che contengono anche iodio”. “In Europa, nei Paesi dove ci sono delle centrali nucleari come Belgio e Olanda, i cittadini – spiega – hanno a disposizione un sistema di alert collegato ai telefoni cellulari e quando c'è bisogno vengono invitati a ritirare gratuitamente in farmacia compresse di iodio e ad assumerle. Questo però non è il nostro caso: in Italia non ci sono centrali nucleari, né eventi catastrofici in corso”.

Nel piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, che è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni, si prevede l'attivazione della 'iodioprofilassi' per inibire o ridurre l'assorbimento di iodio radioattivo "nei gruppi sensibili della popolazione" in caso di incidenti a centrali più o meno distanti dal nostro Paese. Solo in caso di una reale emergenza nucleare, sarà la protezione civile a dare precise indicazioni su modalità e tempi di attuazione di un eventuale intervento di profilassi iodica su base farmacologica per l'intera popolazione. E le Regioni, se mai questo dovesse accadere, vogliono farsi trovare pronte. Per questo chiedono al Governo di facilitare la diffusione delle pasticche di iodio stabile nei vari territori, con una più capillare distribuzione anche nelle parafarmacie, venduti come integratori alla pari di altri Paesi europei come Francia e Svizzera.

A farsi portavoce della richiesta dei governatori è il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "Rispetto alla iodioprofilassi chiediamo al Governo di facilitare la distribuzione dello iodio stabile, anche con riferimento alla sua classificazione farmacologica, e di emanare un documento attuativo integrativo che specifichi tempistiche, modalità, attività di comunicazione, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità".

L'ipotesi sarebbe di facilitare la diffusione dello iodio stabile sotto forma di pastiglia, un farmaco che attualmente può essere assunto sotto prescrizione del medico per i soggetti che hanno carenze di ioduro di potassio nell'organismo. Secondo il piano per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, nel caso in cui dovesse scattare la profilassi, «il periodo ottimale di somministrazione di iodio stabile è meno di 24 ore prima e fino a due ore dopo l'inizio previsto dell'esposizione. Risulta ancora ragionevole somministrare lo iodio stabile fino a otto ore dopo l'inizio stimato dell'esposizione”.

Somministrare lo iodio stabile dopo le 24 ore successive all'esposizione può causare invece più danni che benefici. Nel piano la misura della iodioprofilassi è prevista per le classi di età 0-17 anni, 18-40 anni e per le donne in stato di gravidanza e allattamento.