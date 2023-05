Arezzo, 31 maggio 2023 – La Polizia di Stato scopre una piccola coltivazione di marijuana all’interno di un garage e denuncia l’autore.

Intorno alla mezzanotte della serata del 30 maggio giungeva la segnalazione anonima tramite l’app YOU POL della fuoriuscita di un forte e persistente odore di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana all’interno di un garage nonché di un costante rumore di ventole in funzione tutto il giorno, oltre ad uno strano via vai da parte dell’affittuario con al seguito taniche d’acque.

Alla luce dei fatti segnalati, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, decidevano di procedere al controllo del garage segnalato.

Arrivati sul posto, gli operatori prendevano contatti con l’affittuario del garage, ossia con colui che ne aveva piena disponibilità, e iniziavano l’attività di perquisizione.

All’interno del garage, l’odore di marijuana era davvero forte e di fatto quasi subito gli agenti notavano in un angolo della stanza una struttura nascosta da un telo ombreggiante da cui proveniva rumore di una ventola; in effetti, all’interno del locale, vi era una “Grow Room” ossia una piccola struttura per la coltivazione di marijuana con ben 4 piante alte circa 80 cm; inoltre venivano rinvenuti 13 rami di marijuana dentro un essiccatore.

A questo punto gli operatori di Polizia decidevano di estendere la perquisizione all’appartamento dell’uomo dove venivano trovati 4 barattoli contenenti marijuana pronta per l’uso.

Alla luce di tutti questi fatti l’uomo, giovane italiano di trent’anni senza precedenti specifici, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre tutto il materiale rinvenuto compresa l’attrezzatura per la coltivazione venivano sottoposte a sequestro penale.