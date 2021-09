Roma, 7 settembre 2021 - La piattaforma che renderà molto più semplice alle scuole il controllo della validità dei Green pass è pronta ed entro il 13 settembre sarà operativa. I dirigenti scolastici non vedono l’ora di poterla testare. Dopo tutte le polemiche su chi avrebbe dovuto controllare la certificazione verde del personale della scuola, il Miur ha risolto la questione facendo affidamento sulla tecnologia e sull’opportunità di incrociare agilmente i dati.

La piattaforma è stata realizzata dal Miur in collaborazione con Sogei, sentito il garante della Privacy.

Ma come funzionerà esattamente? Ogni mattina il dirigente scolastico entrerà nel sistema con le sue credenziali e sulla schermata vedrà solo il personale assegnato alla sua scuola. Accanto all’elenco dei nomi, sul lato destro appariranno o una spunta verde se il pass è valido oppure una x rossa, a significare che il pass non lo è. Da Trastevere ci tengono a specificare che “il sistema agisce nel pieno rispetto della privacy, dato che il dirigente scolastico non vede se la persona è vaccinata oppure se ha fatto un tampone”. Nel caso in cui si illumini la x rossa, a quel punto il preside dovrà capire come mai quel docente o non docente non ha il Green pass in regola. Lo chiamerà oppure lo aspetterà all’ingresso e non lo farà entrare a scuola. A quel punto, l’assenza risulta ingiustificata.

La piattaforma in sostanza recepisce il meccanismo alla base dell’app Covid 19, usata ad esempio dai ristoratori, che incrocia i dati del ministero della Salute sui vaccini e i tamponi coi dati personali (codice fiscale) della persona.

L’assenza per mancanza di Green pass rappresenta una novità, che dunque comparirà nel sistema Sidi già utilizzato dagli istituti per gestire presenze e stipendi. Quattro assenze ingiustificate per mancanza di Green pass portano alla sospensione dallo stipendio e dal lavoro anche se non sono continuative.