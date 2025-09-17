Pianeta Terra Festival. Il tempo dell’instabilità

Scienziati, filosofi, psicoanalisti, economisti, esperti di geopolitica, scrittori, giornalisti e artisti chiamati a indagare l’inedita instabilità del nostro tempo: dall’innalzamento delle temperature ai fenomeni meteorologici estremi, dalla trasformazione degli ecosistemi alla questione energetica, dall’instabilità democratica a quella geopolitica ed economica, fino a comprendere quella valoriale ed esistenziale.

E’ lo spirito di “Pianeta Terra Festival“ diretto da Stefano Mancuso, ideato e organizzato da Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che dal 2 al 5 ottobre sarà ospitato nei luoghi più suggestivi del centro storico e animato da assoli, dialoghi e spettacoli fra cinema, arte e musica. Questa quarta edizione ha come titolo “Sistemi instabili“ e partirà dall’osservazione che mai prima abbiamo assistito a un’accelerazione dei cambiamenti così significativa e, di conseguenza, a un’instabilità paragonabile all’interno del sistema Terra e di qualsiasi sistema complesso – politico, economico, geopolitico, tecnologico – solo per fare degli esempi macroscopici e attuali.

“Possiamo considerare la Terra come un sistema intrinsecamente instabile in cui ogni modifica delle condizioni iniziali, per quanto minima, può avere conseguenze enormi sul suo futuro. Quando le modifiche non sono affatto minime ma sostanziali, come l’aumento della temperatura media di 1,5 °C in una manciata di anni, prevedere come sarà il futuro del nostro pianeta diventa del tutto impossibile”, dichiara il direttore del Festival, Stefano Mancuso. “Nessuno può sapere che cosa accadrà e chi si azzarda a fare previsioni – cosa, comunque, mai prudente da fare – ha le stesse probabilità di azzeccarle di un indovino o oracolo dei tempi passati. Si tratta di una nuova normalità in cui cose prima inimmaginabili diventano comuni. Dovremo abituarci e iniziare a capire come navigare in un mondo che non riusciamo più a leggere”.

Oltre 90 gli incontri, più di 100 gli ospiti internazionali, tra i quali Sunil Amrith, Lucio Caracciolo, Marta Cartabia, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cederna, Javier Cercas, Carlo Cottarelli, Paolo Giordano, Daniel Gros, Mariangela Gualtieri, Lucy Jones, Matteo Lancini, Tim Lenton, Vittorio Lingiardi, Michela Marzano, Michela Matteoli, Ezio Mauro, Elisa Palazzi, Simone Pieranni, David Quammen, Nathalie Tocci, Mauro Varotto, Ersilia Vaudo Scarpetta, Matteo Vegetti, Paolo Vineis.

Sarà il direttore del Festival, Stefano Mancuso con la sua lectio a introdurci al tema dell’instabilità del sistema Terra, a farci comprendere cosa significa e cosa vuol dire per il nostro futuro su questo pianeta. Da qui si dipanerà un viaggio conoscitivo che intreccerà discipline e sguardi diversi che amplieranno o approfondiranno le ragioni e le conseguenze di quanto sta accadendo.In particolare con il climatologo di fama internazionale Tim Lenton si toccheranno con mano gli effetti dell’accelerazione dei cambiamenti in atto. A rintracciare il legame profondo tra meditazione, scienza e natura proveranno il monaco buddista Ven. Massimo Stordi e il neuroscienziato Angelo Gemignani. Dalle università e dai centri di ricerca, come IMT, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Pisa, arrivano alcune delle riflessioni più stimolanti. Valentina Pieroni e Massimo Riccaboni analizzeranno l’impatto ambientale del lavoro a distanza: riduzione del pendolarismo e delle emissioni da un lato, ma anche possibili “effetti di rimbalzo” che ne ridimensionano i benefici.

Anche il grande schermo torna protagonista a Pianeta Terra Festival con il Green Tree Award, realizzato in collaborazione con Lucca Film Festival e Green Cross Italia, che premia il film europeo più attento alle tematiche ambientali: cinque i titoli in concorso: Come se non ci fosse un domani (2024) di Riccardo Cremona e Matteo Keffer; Fiore mio (2024) di Paolo Cognetti; Vermiglio (2024) di Maura Delpero; Acid (2023) di Just Philippot; Flow. Un mondo da salvare (2024) di Gints Zilbalodis.

