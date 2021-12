Firenze, 23 dicembre 2021- Sette tonnellate di prodotti della pesca sotto sequestro e multe per 42mila euro: sono il bilancio (ancora provvisorio) dell'operazione Atlantide condotta in tutta Italia dalla Guardia costiera, che in tutto il mese di dicembre, ogni giorno, ha controllato l'intera filiera ittica.

Anche nell’ambito della Direzione Marittima della Toscana, guidata dal Contrammiraglio Gaetano Angora, molte sono state le attività poste in essere e che hanno portato ad accertare numerose violazioni.

In particolare nell’entroterra toscano, in un deposito all’ingrosso gestito da cittadini cinesi, sono stati rinvenuti oltre 60 quintali di prodotti ittici scaduti pronti per essere messi in commercio. La merce, sottoposta a sequestro, è stata destinata allo smaltimento.

A Piombino nella notte tra il 21 e il 22 dicembre sono stati scoperti e sanzionati due pescatori subacquei trovati in possesso di 5.000 esemplari di ricci di mare (la normativa consente la pesca giornaliera massima di 50 esemplari).

Di altrettanto rilievo le attività svolte dai militari della Guardia Costiera di Livorno e Piombino in sinergia con il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza Alimentare, che hanno portato alla chiusura di un ristorante di Piombino e di un minimarket in provincia di Firenze, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate che configuravano un pericolo per la salute pubblica.