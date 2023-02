PerugiAssisi, Marcia della pace di notte: "L'indifferenza è pericolosa, stop alle guerre"

Perugia, 24 febbraio 2023 – “L’indifferenza è pericolosa, fermiamo le guerre”. Dietro a questo striscione, a partire dalla mezzanotte, si sono messi in marcia centinaia di persone, per una edizione straordinaria della Perugia – Assisi, ad un anno dall’invasione dell’Ucraina, da parte della Russia.

Una notte di tenebre, ma anche di speranza, con l'obiettivo che si possa arrivare ben presto al cessate il fuoco. «Sono colpito dalla determinazione di tante persone – ha detto Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace – però ancora non basta. Serve chiedere un impegno ai responsabili della politica».

Il personaggio che più di altri rappresenta il popolo della pace è Papa Francesco. «E’ una persona straordinaria, che sta leggendo la complessità del nostro tempo e ci sta aiutando ad andare al cuore dei problemi – aggiunge Lotti – Crediamo che la politica sia la strada che abbiamo per promuovere i diritti umani per tutti, quindi anche quella della pace. Fino ad ora siamo arrivati al suicidio della politica».

Un forte appello alla politica, dunque, dai tanti marciatori per la pace che si sono dati appuntamento prima alla Sala dei Notari, per una serie di interventi e approfondimenti di ospiti di rilievo, poi ai Giardini del Frontone, come tradizionale location. C’è il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e diversi rappresentanti delle istituzioni. Alla Notari porta il saluto della presidente della Regione, la consigliera regionale Francesca Peppucci. «Dai gesti non violenti sono nate le migliori rivoluzioni», ha detto la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, dove la Marcia arriverà venerdì all’alba.



Tanti anche gli studenti che sono voluti scendere in piazza, imbracciando la bandiera arcobaleno e inneggiando alla pace. «Promuoviamo una cultura che non si rassegni all’ineluttabilità della guerra», ha chiosato alla Notari il vescovo di Perugia, Inva Maffeis.