Perseguita la moglie che vuole il divorzio, rimpatriato appena uscito dal carcere

Terni, 1 agosto 2023 – Ha scontato tre anni e tre mesi di reclusione per atti persecutori verso l'ex moglie, che gli aveva chiesto il divorzio, e appena uscito dal carcere di Sabbione è stato rimpatriato per pericolosità sociale. L'uomo, un operaio macedone di 42 anni, in Italia dal 1998, fuori dal penitenziario ternano ha trovato ad attenderlo gli agenti dell'ufficio immigrazione che lo hanno accompagnato al Cpr di Brindisi per il volo di rimpatrio nel Paese d’origine. Dal 2020, riferisce la Questura, il 42enne perseguitava la moglie che voleva il divorzio. Dopo le denunce, per lui erano scattati l'allontanamento dalla donna e gli arresti domiciliari. Nonostante questo, però, aveva continuato a tormentare e minacciare di morte l'ormai ex moglie, fino a finire in carcere. Con il riconoscimento della pericolosità sociale all'uomo è stato revocato il permesso di soggiorno, con rimpatrio coatto.