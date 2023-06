“Per non dimenticare… Giugno 1944” a Civitella

Arezzo, 26 giugno 2023 – In occasione della celebrazione del 79esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio del 29 giugno 1944, sicuramente uno dei più efferati massacri nazifascisti compiuti che contò 244 vittime civili, il Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con l’associazione “Civitella Ricorda” organizza una serie di iniziative cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“L’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – e la sua memoria deve continuare ad essere onorata, perché solo imparando dagli errori e orrori del passato potremo assicurarci un futuro di pace e di giustizia. È quindi doveroso ricordare oggi più che mai, così da contribuire ad alimentare una memoria consapevole e responsabile, che rafforzi in ognuno di noi i valori ed i principi irrinunciabili della pace, della solidarietà, del dialogo e della cooperazione tra gli uomini ed i Popoli”.

Le celebrazioni sono iniziate con l’annuale Marcia della Pace da Civitella a San Pancrazio, con il coinvolgimento degli Istituti comprensivi “Martiri di Civitella” e di Bucine, nel mese di maggio.

Il programma della commemorazione di quest’anno prevede giovedì 29 giugno, alle ore 8.30, la deposizione di corone di alloro ai monumenti ai Martiri di Civitella nei luoghi delle stragi del territorio comunale, proseguendo, alle ore 9.45, in piazza Don Alcide Lazzeri, con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Martiri di Civitella, cui seguirà, alle ore 10, il saluto del Sindaco Andrea Tavarnesi e delle Autorità presenti. Alle ore 11, il Vescovo Andrea Migliavacca della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro presiederà la celebrazione del rito religioso presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Civitella.

Sabato 1 luglio, alle 21.30, si terrà la Fiaccolata della Memoria organizzata dall’associazione “Civitella Ricorda”, con partenza da Porta Aretina e arrivo in piazza Don Alcide Lazzeri. Seguirà la lettura di testimonianze dei sopravvissuti alla strage.