Pensionato un aretino su tre, i dati Inps

Arezzo, 19 settembre 2025 – E’ pensionato un aretino su tre. Cresce e si avvicina a centomila il numero dei pensionati della provincia di Arezzo, molti vivono con meno di mille euro. Dall’altro lato, si registra una diminuzione dei lavoratori attivi. E quelli che hanno un impiego spesso ricevono retribuzioni contenute e sono in condizioni di instabilità contrattuale. A tutto questo si aggiunge un dato ancora più preoccupante: si tratta dell’aumento dei giovani inoccupati e in cerca di lavoro. Li chiamano con la sigla Neet, che sta per l’inglese: Not in Education, Employment or Training, e rappresentano una fascia vulnerabile e sempre più ampia della popolazione.

Nella provincia di Arezzo i pensionati sono per l’esattezza 96.696, con una prevalenza delle donne: sono 50.579 contro 46.117 uomini. Le donne sono quelle che smettono di lavorare dopo gli uomini. A che età si va in pensione qui? L’età media di decorrenza è 64,7 anni per le donne e 63,2 per gli uomini. A scattare la fotografia è il rendiconto sociale regionale per l’anno 2024 dell’Inps che è stato presentato ieri a Firenze. Un momento utile a verificare la situazione sociale di tutta la Toscana.

“I numeri mostrano una tendenza chiara: da una parte cresce il numero dei pensionati - ha detto Marco Rossi, dirigente Cgil di Arezzo e Presidente del Comitato regionale Inps Toscana commentando i dati 2024 - dall’altro lato si registra una diminuzione dei lavoratori attivi, spesso impiegati con retribuzioni contenute oppure in condizioni di instabilità contrattuale. Ma ad aumentare sono anche i giovani inoccupati e in cerca di lavoro che rappresentano una fascia critica e sempre più estesa della popolazione. Queste dinamiche ci avvicinano alla cosiddetta “gobba previdenziale” e rendono ancora più urgente una riflessione condivisa. Diventa quindi indispensabile anticipare le trasformazioni in atto, adottando scelte strutturali e lungimiranti, capaci di offrire risposte sostenibili e durature, al di là delle contingenze del momento”. Circa la metà dei quasi 97mila pensionati aretini vive con meno di 1000 euro al mese, in particolare la fascia più numerosa è quella tra 500 e 700 euro. L’importo medio per ciascuna mensilità è di 1081 euro nel territorio. Molti pensionati così fanno fatica ad arrivare a fine mese se non hanno un aiuto familiare o figli a supporto. Nelle prossime settimane, come ha annunciato il dirigente Cgil di Arezzo e Presidente del Comitato regionale Inps Toscana, anche le sedi provinciali dell’Istituto organizzeranno le presentazioni dei rendiconti nei vari territori. Un appuntamento consolidato che si conferma occasione preziosa di informazione e confronto, nel segno della trasparenza e della partecipazione. “Attraverso questi incontri, vengono messi a disposizione dati e analisi utili per comprendere l’evoluzione della società toscana, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro e nel sistema previdenziale” ha concluso Rossi.