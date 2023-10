Il Pd e la sanità pubblica: “I soldi promessi non bastano. Così si favorisce il privato”

Firenze, 20 ottobre 2023 – Ora i soldi, quanto mai necessari per dare fiato alla sanità in ginocchio, ci sono. Il governo Meloni ha messo nelle previsioni di bilancio di fine anno risorse adeguate con attenzione anche alla Toscana. Ma non basta. La Finanziaria divide. Il Pd toscano targato Schlein-Fossi va all’attacco dopo aver guardato con la lente di ingrandimento i primi numeri dei soldi destinati alla regione. “Il Governo inizia a mettere nero su bianco con le Regioni le sue vere intenzioni: spingere verso la privatizzazione della nostra sanità” tuona Marco Niccolai, responsabile sanità Pd e consigliere regionale toscano.

Ma come, non c’era stato un sospiro di sollievo all’inizio della settimana dopo l’annuncio della premier Meloni? Tanto che i consiglieri regionali leghisti Andrea Ulmi e Giovanni Galli avevano auspicato: "I 150/200 milioni di euro in più spettanti alla nostra Regione vengano spesi in modo adeguato”. La condivisione di speranze è durata poco davvero. Così il governatore Eugenio Giani: “È una boccata di ossigeno, ma ancora siamo davvero nelle condizioni di dover avere altre risorse se vogliamo mantenere il sistema sanitario così com’è”.

Si tratta "di 3 miliardi, ma poi 2,2 miliardi sono vincolati a quelli che sono i contratti che giustamente sono stati firmati, quindi in realtà sono ottocento milioni perché 2,2 miliardi sono semplicemente l’adeguamento dei contratti al personale. Gli altri 800 milioni divideteli in 20 Regioni: significa 45-50 milioni per la Toscana. Per un bilancio di 7,993 miliardi, 50 milioni significano sostanzialmente nulla. Pagheremo straordinari e abbatteremo le liste d’attesa”.

Niccolai, detective dem, ha spulciato i primi numeri: "E’ messo nero su bianco che il limite per l’acquisto di prestazioni ambulatoriali e ospedaliere da privati convenzionati viene alzato con una progressione che certo non vediamo per il fondo sanitario nazionale: rispetto al dato del 2011 più 1% nel 2024, più 2% nel ’25, più 3% nel ’26”. Il Governo quantifica anche cosa significa in termini di risorse: «I privati potranno avere dal pubblico nel 2024 123 milioni di euro, nel 2025 246 milioni di euro in più e nel 2026 fino a 369 milioni di euro. Più 738 milioni di euro in tre anni per la sanità privata dal Governo Meloni: per la Toscana si parla di 44,3 mln di euro in tre anni”.

Attenzione però, secondo il consigliere dem "non si parla di una misura straordinaria di abbattimento delle liste di attesa con il ricorso al privato e dunque finanziata in più al fondo sanitario nazionale: il Governo dice alle Regioni che questa cifra trova copertura nell’ambito delle risorse già stanziate per la sanità”.

Niccolai sottolinea che non c’è traccia di possibili assunzioni di nuovo personale o di investimenti sulla sanità pubblica, ma la visione è "quella di rivolgersi al privato utilizzando per esso le poche risorse che già abbiamo per il fondo sanitario nazionale, non utilizzando il privato come forza supplementare”. Ma non è finita: “A questo si aggiunge un altro colpo: le risorse per il rinnovo del contratto non vengono attribuite secondo il numero dei dipendenti (la Toscana ha l’8% dei dipendenti del Ssn) ma secondo la consueta quota d’accesso (poco più del 6%). Un altro bel regalo per Regioni come la Lombardia...”. Rincarano le critiche Enrico Sostegni, presidente Commissione sanità, e Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in consiglio regionale: “I 3 miliardi aggiunti dal governo non sono neanche sufficienti per coprire il fabbisogno dell’anno in corso, figuriamoci quello degli anni a venire...”