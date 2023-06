Paura davanti alla chiesa. Infastidito dagli schiamazzi spruzza la soda caustica sui bambini che giocano

Versilia, 29 giugno 2023 – Stava giocando a pallone insieme ai propri amichetti nel piazzale di fronte alla chiesa. Come tante altre volte, felice e spensierato. Al massimo con l’assillo del gol o della mamma che lo chiama perché è tardi e deve tornare a casa. Una giornata iniziata come tante altre, che ha invece rischiato di finire in tragedia. Un episodio assurdo se le indagini confermeranno il sospetto che qualcuno, di proposito, abbia gettato soda caustica addosso a quei bambini, utilizzando una pistola ad acqua, perché infastidito dal loro vociare.

Ad avere la peggio è stato un bimbo di 12 anni, colpito alla schiena. I medici gli hanno riscontrato due bruciature che per fortuna non avranno serie conseguenze. Ma se il bimbo fosse stato colpito in volto o negli occhi la sua vita, in un attimo, sarebbe cambiata probabilmente per sempre.

La storia ha come scenario Cerreta Sant’Antonio, ameno borgo abbarbicato sulle colline di Seravezza, in alta Versilia. Tutto è successo domenica scorsa, durante un pomeriggio assolato. Invece di andare al mare, i bambini del paese hanno preferito una sana sfida a pallone. A un certo punto, però, anziché sbucciarsi un ginocchio come tante altre volte, il dodicenne ha avvertito una punturina alla schiena, seguita da un dolore fitto.

È stato lui a chiamare subito i genitori pensando che si trattasse di una vespa o un calabrone finiti per sbaglio contro la sua schiena. Ma già a una prima occhiata c’era qualcosa che non convinceva. Un paio di vesciche, come se il bimbo si fosse scottato. L’inquietante verdetto è arrivato dalla successiva visita al pronto soccorso: si trattava di bruciature dovute al contatto con dell’acido, verosimilmente soda caustica. Altre tracce sono state poi trovate sulla facciata della chiesa, imbrattata in più punti come hanno poi appurato i carabinieri della stazione di Seravezza, che hanno preso in carico l’indagine.

Segno evidente che l’acido non è cascato dal cielo ma è stato gettato di proposito, forse sparato con una pistola ad acqua. Ai militari è bastato ascoltare gli abitanti del paese per farsi una prima idea di chi possa essere l’autore di questo folle gesto.

I sospetti al momento ricadono su un giovane, noto per la sua irrequietezza, il quale potrebbe avere gettato l’acido utilizzando probabilmente una pistola giocattolo a pressione come quelle che si usano al mare o che vengono utilizzate nei boschi dagli amanti delle simulazioni di guerra. A prescindere dalle motivazioni, il responsabile di una simile incoscienza ha seriamente rischiato di rovinare la vita a un bambino e alla sua famiglia. È noto infatti che la soda caustica, a contatto con gli occhi, sia in grado di bruciare la retina in maniera irreparabile.

Superato lo choc, i familiari nelle prossime ore presenteranno una denuncia contro ignoti, con i carabinieri che stanno stringendo il cerchio intorno a chi voleva pretendere riposo nel peggior modo possibile.