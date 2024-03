Passione di Cristo, la via Crucis di Frassineto

Arezzo, 13 marzo 2024 – Parrocchia di Frassineto, organizza per il venerdì santo la Via Crucis, manifestazione considerata, da oltre 20 anni, una di quelle maggiormente suggestive a livello locale.

“Quest'anno, dopo lo stop del Covid, siamo riusciti a ripartire con questo evento anche in memoria del nostro recentemente defunto Parroco Don Fortunato Bardelli, autore del copione”

Ecco come si svolgerà l'evento nella serata del VENERDI' SANTO , 29/3/2024: Ore 21:00 c/o Chiesa di San Biagio di Frassineto, rappresentazione teatrale della Passione di Cristo, in cui attori e figuranti rappresenteranno con costumi dell'epoca e musiche le varie scene che hanno preceduto e portato Cristo alla croce (Copione di DON FORTUNATO BARDELLI, venuto a mancare nel Maggio 2023).

- Al termine della rappresentazione in Chiesa, partirà la Via Crucis verso la Villa di Frassineto, cuore della Storica Tenuta, per assistere alla suggestiva crocifissione di Cristo all'interno del Parco.