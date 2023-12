Passeggia tranquillamente per le strade di Empoli, ma deve scontare un anno di carcere: latitante arrestato

Empoli (Firenze), 16 dicembre 2023 – La Polizia ha arrestato un 37enne latitante a Empoli (Firenze), marocchino che deve scontare 11 mesi e 28 giorni di carcere per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Su di lui era stato emesso un ordine di carcerazione dal tribunale di Livorno. Venerdì pomeriggio, durante un controllo nel centro storico, gli agenti del Commissariato di Empoli lo hanno fermato e identificato.

Il 37enne è stato quindi arrestato e ora è nel carcere di Sollicciano. Poche ore prima dell'arresto si era tenuta la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dedicata al tema della sicurezza a Empoli (Firenze) dove la sindaca Brenda Barnini ha esposto le principali criticità e sollecitato maggiori controllo del territorio ai vertici provinciali dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

«Ringrazio la Prefetto Ferrandino per l'attenzione che in questi mesi ha costantemente rivolto alle necessità della nostra città - ha detto Barnini - Nel corso dell'incontro ho avuto modo di esporre i principali problemi di sicurezza, tra questi sicuramente gli innumerevoli fenomeni di spaccio. Mi fa quindi molto piacere che proprio ieri pomeriggio uno dei soggetti responsabili di questi crimini sia stato fermato». Da qualche settimana il Governo ha inviato sei nuovi agenti di polizia al Commissariato di Empoli, accogliendo la richiesta fatta proprio dalla sindaca Barnini con una lettera inviata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo scorso ottobre. «Ringrazio gli agenti del Commissariato di Empoli per il prezioso lavoro che svolgono- conclude Barnini - e sono anche soddisfatta che finalmente il Governo abbia ascoltato la nostra richiesta di maggiori forze inviando sei nuovi poliziotti per il commissariato di Empoli».