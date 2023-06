Passaggio livello a Santa Mama, Baccelli: "Sicurezza è la priorità, no a posizioni di parte”

Arezzo, 29 giugno 2023 – “La sicurezza è una cosa seria, sulla quale non si può avere solo una visione di parte, ma bisogna guardare al problema a 360° gradi”.

A dirlo è l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli che risponde ai consiglieri Gabriele Veneri di Fratelli d’Italia e Marco Casucci della Lega.

“La loro presa di posizione- spiega Baccelli- guarda solo alle legittime aspettative degli abitanti di Santa Mama, ma non si cura del problema complesso dell’eliminazione del passaggio a livello, come richieste dall’agenzia nazionale per la sicurezza. La questione è stata approfondita fin dal primo momento dai progettisti ed è sempre stata al centro dell’attenzione. La scelta del Comune di Subbiano, di mantenere un passaggio a livello palesemente pericoloso, come dimostrato anche da un recente incidente che poteva costare la vita ad una persona, rinunciando alla soluzione del sottopasso, intervenuta al momento della decisione, senza aver manifestato contrarietà durante tutta la fase istruttoria, sta rendendo le cose più difficili di quanto già non siano, vista la conformazione morfologica e le caratteristiche delle infrastrutture stradale e ferroviaria. In ogni caso- aggiunge l’assessore regionale-, premesso che la Regione è ancora disposta a realizzare il sottopasso, come ben spiegato nella risposta all’interrogazione, è allo studio una soluzione per la creazione di un’area di manovra per l’inversione di marcia che potrebbe risolvere l’accessibilità all’abitato di S.Mama, senza rinunciare alla necessità di eliminare un passaggio a livello che rappresenta di fatto esso stesso un pericolo per gli abitanti di S.Mama e non solo”