Passaggio a livello danneggiato, treni in ritardo e tratte cancellate

Firenze, 19 gennaio 2024 – Per il danneggiamento di un passaggio a livello provocato da un veicolo nel pomeriggio di oggi si sono registrati alcuni disagi. Intorno alle ore 18 in particolare la linea Viareggio – Firenze tra Prato e Pistoia ha subito alcuni rallentamenti fino a 30 minuti e alcune tratte in direzione Firenze sono state cancellate.

La circolazione è poi tornata regolare intorno alle ore 19 dopo l’intervento dei tecnici di Rfi.