Passaggi pedonali illuminati, gli interventi a Sansepolcro

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Obiettivo: alzare il livello di sicurezza negli attraversamenti pedonali sul territorio urbano. Questa la motivazione che ha spinto l’amministrazione comunale ad intervenire per attuare un progetto dispiegato in diverse arterie cittadine. E’ stato così dato mandato all’Ufficio Tecnico di provvedere ad un piano di intervento che prevede l’illuminazione di alcuni passaggi pedonali particolarmente utilizzati, nei quali in passato si sono purtroppo verificati sinistri con danni alle persone e alle cose, soprattutto al calar della sera. Già a regime alcuni di questi interventi, portati a termine su via Malatesta all’altezza dell’incrocio con via del Petreto, su via Montefeltro zona ex spaccio Buitoni, su via Senese Aretina zona “Little Bar”. Ma altri quattro di questi interventi sono già programmati e saranno attuati a breve. “Nell’ottica complessiva di garantire la sicurezza cittadina” spiega l’assessore Alessandro Rivi “sono comprese anche queste opere. Il transito di veicoli sul territorio si è fatto sempre più massiccio e abbiamo così individuato punti strategici dove ci è sembrato doveroso mettere in atto supporti che alzino il livello di tutela per coloro che transitano sulle strisce e che nel contempo siano di avviso per chi è alla guida di auto, furgoni e mezzi pesanti. La raccomandazione per gli automobilisti è quella solita, di guidare con la massima prudenza e di osservare rispetto nei confronti dei passanti. Ora c’è anche uno strumento in più, sul quale abbiamo investito risorse e che auspichiamo funga da deterrente per evitare spiacevoli incidenti verificatisi in passato”.