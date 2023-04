“Pasqua e Pasquetta, proclamato sciopero del commercio in Toscana”

Firenze, 7 aprile 2023 – Anche quest'anno i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Toscana hanno proclamato astensione e sciopero dal lavoro nel commercio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Ha proclamato lo stop anche l'Usb, ma solo domenica 9 aprile “per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici che lo vorranno la possibilità di stare a casa e trascorrere la festività con i propri cari”.

“Quella delle liberalizzazioni degli orari commerciali – spiegano Filcams Cgil e Uiltucs della Toscana - è stata una legge sbagliata che da anni il sindacato chiede di modificare, per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali”. “La crisi e la pandemia - proseguono - hanno peggiorato le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo le festività devono riconsegnare a tutti spazi di socialità e una maggiore attenzione ai tempi di vita e di lavoro. Bisogna cambiare modello di lavoro nel commercio, costruirne uno più sostenibile, per città più vivibili all’insegna della cultura e non solo del consumo, oltre a difendere i valori civili e religiosi delle festività”. Nello specifico la giornata di Pasqua nel contratto nazionale del commercio non figura come festività, perché cade sempre di domenica.

Il caso H&M : a lavoro per Pasqua solo su base volontaria

Molte sentenze hanno sancito che il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo. Quest'anno al negozio H&M di Por Santa Maria a Firenze, che sarà aperto per Pasqua, i lavoratori potranno decidere su base volontaria se lavorare o meno domenica 9 aprile, recuperando eventualmente più avanti la giornata di lavoro. Un risultato che è stato ottenuto, dicono le due sigle sindacali, “dopo che sabato scorso, in assemblea, lavoratori e lavoratrici avevano dato l’adesione allo sciopero regionale del commercio Filcams Cgil-Uiltucs per Pasqua”. La Filcams Cgil Firenze, “soddisfatta” per la soluzione raggiunta in H&M (“il confronto e le buone relazioni sindacali hanno pagato”), chiede di “colmare questo vuoto legislativo in sede di rinnovo del contratto nazionale del commercio, esplicitando che Pasqua è una festività a tutti gli effetti e in tal modo garantendo ai lavoratori la possibilità di astenersi dal lavoro”.