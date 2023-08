Parla il presidente della Ternana: "Siamo un po' in ritardo ma garantisco massimo impegno"

Terni, 2 agosto 2023- Primo impegno formale in città da presidente della Ternana per Nicola Guida, che negli uffici della polizia ha incontrato il questore Bruno Failla in occasione della riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) in vista della stagione calcistica 2023/2024. Failla ha augurato al presidente Guida di innamorarsi di Terni e dei ternani, proprio come è successo a lui in oltre due anni di permanenza sul territorio. “E' un grande onore per me rappresentare la Ternana calcio – così il presidente Guida ringraziando la disponibilità del questore. _ Ci stiamo impegnando molto per fare un gran lavoro, siamo partiti un po' in ritardo ma stiamo facendo del nostro meglio. Vi prometto massimo impegno” . La squadra? “Se ne sta occupando il direttore sportivo Capozucca con il quale sono in contatto continuo. Ci saranno diversi movimenti in entrata e uscita”. “Il momento non è facile – continua il presidente _ , con un 'closing' definito da poco e un inizio della stagione ormai alle porte. Ci vorrà un po' di tempo, spero che i tifosi, che so essere appassionati, ci siano vicini. Noi daremo il massimo, anche ai giocatori ho chiesto il massimo impegno”. Nuovo stadio? “Al momento ci sono altre priorità”. Da dove nasce il suo interesse per la Ternana? “Dalla passione per lo sport e per il calcio. Sono affascinato dalla Ternana, che è una società importante e ha una storia particolare. Spero di poter dare tanto, parleranno i fatti. Lo ripeto, garantisco massimo impegno” . Ste.Cin.