Firenze, 21 agosto 2021 - Sono dieci gli atleti che rappresenteranno la Toscana alla Paralimpiadi di Tokyo, a partire dal 24 agosto al 5 settembre. Si tratta di Ambra Sabatini (atletica), Sara Morganti (equitazione), Simone Ciulli (nuoto), Matteo Betti (scherma), Giulia Aringhieri (sitting volley), Giulia Bellandi (sitting volley), Eva Ceccatelli (sitting volley), Sara Cirelli (sitting volley).

A questi otto atleti nati in Toscana se ne aggiungono altri due, tesserati per società toscane: Pier Alberto Buccoliero (nato a Manduria, TA, triathlon) e Nicky Russo (nato in Canada, atletica). La Regione Toscana, dopo aver presentato la spedizione toscana lo scorso 5 luglio, nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo Strozzi Sacrati, ha dedicato nel proprio sito una pagina contenente tutte le schede di tutte le atlete e gli atleti che sono nati in Toscana. “Prendere parte ai Giochi - ha detto il presidente Eugenio Giani - è il coronamento del sogno di una vita. Sono convinto che il team toscano saprà farsi onore. Alle ragazze e ragazzi che porteranno a Tokyo un pezzetto di Toscana vorrei fare un grosso in bocca al lupo, con l’augurio alla spedizione italiana di ottenere tanti successi”.

Maurizio Costanzo

© Riproduzione riservata