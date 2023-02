Il palio sulla spiaggia cambia e va a Bibbona. Restano le proteste: "Danni all’ambiente "

Il Palio in spiaggia a San Vincenzo. La manifestazione si trasferisce a Bibbona

Bibbona (Livorno), 20 febbraio 2023 – Torna il Palio della Costa Etrusca, ma scoppia subito la protesta con Wwf e Legambiente che temono per il delicato equilibrio degli arenili. La corsa dei cavalli in spiaggia con i cavalli e i fantini del Palio di Siena è un appuntamento che da anni si svolge a primavera per aprire la stagione turistica.

Dopo tante edizioni a San Vincenzo e la pausa nel periodo Covid, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Riccucci (lista civica), ha deciso di sospendere l’iniziativa ritenendo che la movimentazione della sabbia per realizzare la pista mettesse a repentaglio la tenuta degli arenili già sottoposti a erosione.

Così l’associazione Palio della Costa Etrusca si è rivolta ai Comuni vicini e il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli ha risposto all’appello del direttore organizzativo Roberto Saggini.

La corsa è programmata per il 23 aprile e, oltre alla gara, ci saranno tanti eventi collaterali legati al mondo dei cavalli, per una settimana di manifestazioni in grado di fare da traino in bassa stagione. Ma per Wwf Livorno e Legambiente Costa degli Etruschi l’iniziativa è sbagliata: "Una manifestazione, che non ha nulla di storico, come a San Vincenzo anche a Bibbona richiederà la movimentazione di migliaia di metri cubi di sabbia per il livellamento e la preparazione della pista. Anche se in seguito verrà riposizionata, non avrà più la stessa conformazione e resistenza al mare".

"Saremmo invece favorevoli - dicono Legambiente e Wwf - qualora la corsa si svolgesse su un normale terreno o pista ippica, anche provvisoria, come lo sarebbe la spiaggia, preceduta o seguita da una passeggiata dei cavalli sulla riva, per permettere a visitatori o appassionati di fare foto e filmati con cavalli e fantini".

«Sono il primo a volere tutelare la spiaggia e l’ambiente – replica il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli – e infatti la corsa sarà fatta su un tratto di spiaggia ampio e già antropizzato nella zona del Forte di Bibbona e non certo vicino alle dune dell’area protetta del Gineprino. Abbiamo oltre un milione di presenze turistiche all’anno, la spiaggia del Forte non sarà certo messa in crisi per una corsa di cavalli".