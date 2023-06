Palestre comunali e scolastiche e campo da calcio di Villa Severi: il bando per l’uso temporaneo per la stagione sportiva 2023/2024

Arezzo, 16 giugno 2023 – Terminerà alle 13 di mercoledì 28 giugno la possibilità di partecipare all’avviso pubblico per richiedere in uso temporaneo le palestre comunali e scolastiche e il campo da calcio di Villa Severi da parte di tutta una serie di soggetti e realtà sportive aventi sede legale nel Comune di Arezzo o nei Comuni confinanti. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito istituzionale (https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/uso-temporaneo-palestre-comunaliscolastiche-campi-calcio-stagione-sportiva).

“Intanto un ringraziamento – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – per lo spirito collaborativo che dimostrano i dirigenti scolastici, che tutto l’anno ‘custodiscono’ un importante patrimonio e lo tengono a disposizione non solo degli studenti ma dell’intera città. Ricordo infatti che nelle palestre vi trovano sede molte attività sportive anche in orario extra-didattico. Per chi vorrà beneficiare di tali spazi c’è inoltre la buona notizia delle tariffe che abbiamo voluto mantenere inalterate anche per la stagione 2023/2024. Quantitativamente parliamo di un numero importante di impianti. Anche così manteniamo vivo lo sport e ne rafforziamo il suo carattere sociale”.

Domande esclusivamente on line.