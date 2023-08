Palazzo Carbonati, nessuna offerta

Arezzo, 26 agosto 2023 – “Giovedì 24 agosto alle 11 si sarebbe dovuta svolgere in Comune l’apertura delle buste per l’asta pubblica di Palazzo Carbonati. Tale evento non ha avuto luogo in quanto non è stata presentata nessuna offerta. Poche settimane fa, dopo la mia critica sulla gestione di questo bellissimo palazzo storico di Arezzo, fui tacciato di approssimazione perché, a loro dire, non mi ero informato presso gli Uffici che mi avrebbero detto del nuovo bando, facendo intendere al lettore che il bando stesso era la soluzione alle problematiche da me sollevate. Adesso che il bando è andato ovviamente deserto, come la mettiamo? Quali sono le nuove idee della Giunta per Palazzo Carbonati, che non sia l’ennesima inutile asta pubblica? La Giunta vuole ancora continuare a pagare il ponteggio per gli anni a venire piuttosto che aggiustare il tetto? E’ davvero così che si pensa di poter vendere Palazzo Carbonati? Vorrei spendere per l’ultima volta una parola sulla polemica di bassissima lega da parte di uno sconosciuto che non ha avuto il coraggio di prendersi la responsabilità di ciò che ha scritto nel comunicato ufficiale del Comune di Arezzo e che non si è accorto di aver utilizzato un canale improprio che dovrebbe essere imparziale e di utilità per le sole comunicazioni con la cittadinanza: ho ricevuto risposta al mio accesso agli atti con il quale chiedevo l’identità di tale soggetto e mi è stato risposto banalmente che il virgolettato è un coro all’unisono di tutta la giunta”.