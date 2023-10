Padre Gianni: “Firenze città giusta per i negoziati di pace”

Firenze, 27 ottobre 2023 – Firenze come palcoscenico ideale per i negoziati di pace.

“Firenze è una città internazionale: sarebbe il luogo ideale per immediati negoziati di pace. Il sindaco Giorgio La Pira la chiamava non a caso Nuova Gerusalemme”. Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, è stato l'organizzatore della recente fiaccolata per la pace nel capoluogo toscano. In piazza c'erano sia la comunità musulmana che quella ebraica. “Lo spirito di Firenze è esportabile”, sostiene il religioso. “Quasi nessuno parla di pace: è stato così anche per la guerra in Ucraina - evidenzia padre Gianni -. Sembra che l'unica soluzione sia il ricorso alle armi. Firenze è pronta: vengano qui i leader del mondo e le parti in guerra, qui possiamo negoziare”.

"È molto importante che la mobilitazione contro la guerra sia permanente e capillare. Non dobbiamo abituarci al conflitto”, incoraggia l'abate. “Purtroppo – conclude, - non sono mai stato in Israele e Palestina, ma conto di andarci appena sarà possibile”.