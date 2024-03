Otto marzo: l’Ordine dei Dottori commercialisti dona una panchina rossa alla cittadinanza

ARezzo, 8 marzo 2024 – In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, attraverso il comitato Pari Opportunità, ha donato alla cittadinanza di Arezzo la panchina rossa, simbolo noto, ma non logoro, della lotta contro ogni tipo di comportamento, anche non penalmente rilevante, commesso per motivi basati sul genere. La panchina rossa sarà istallata nel Parco Pertini, proprio nella collina in cui si erge il monumento al presidente cui è dedicato il parco. “Il nostro Ordine è da molti anni sensibile ai temi legati alle pari opportunità e ha già lavorato molto nel territorio con l’obiettivo di favorire il rispetto della parità di genere in tutti gli ambiti della vita civile, sociale, familiare e lavorativa – spiega la presidente del comitato Pari Opportunità Carla Vilucchi - Ci siamo impegnati in eventi contro la violenza di genere, anche se culturalmente orientata, offrendo la nostra esperienza per portare alla luce tutti gli stereotipi che conducono alla violenza economica, primo sintomo di un percorso spesso nefasto”. L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo, insieme al comitato Pari Opportunità dell’Ordine ha intrapreso un percorso di fattiva collaborazione partecipando anche alla Consulta delle Pari Opportunità, ha manifestato gradimento e soddisfazione rispetto a questa iniziativa, concedendo il proprio patrocinio. L’Ordine dei Commercialisti ha potuto godere anche del sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, che da sempre si distingue per la particolare vicinanza alla popolazione, dimostrata anche nei difficili momenti della pandemia. “Per il nostro territorio questa iniziativa rappresenta il segno dell’unità tra professioni, istituzioni e enti finanziari, nel comune intento di diffondere la cultura del rispetto, di respingere ogni forma di sopraffazione e di promuovere percorsi virtuosi di crescita civile – conclude Vilucchi - ringraziamo pertanto l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo e tutta la struttura comunale per la fattiva collaborazione, la Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia per l’efficace sostegno e tutte le colleghe e i colleghi che con entusiasmo hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.