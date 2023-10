Ottimi risultati per la Lega Arceri di Anghiari: il bilancio della stagione

Arezzo, 19 ottobre 2023 – La stagione che si è appena conclusa ha visto il gruppo "SAGITTARI ANGLARIENSIS" sul podio in quasi tutte le gare: sono stati ben 11 i primi posti, 4 i secondi e 4 i terzi posti centrati dal gruppo di arceri anghiaresi, con il risultato finale di un pari merito in classifica nazionale del campionato Lega Arcieri Medievali - categoria ARCO STORICO OVER 60 – degli anghiaresi Italo Ferri e Ilario Carletti. Il 26 novembre come consuetudine, il gruppo prenderà parte alla festa medievale della Toscana nella città di Montevarchi.

“Stiamo completando i preparativi per accogliere nella nostra palestra di tiro con l'arco, realizzata con il contributo dell'amministrazione comunale, tutti quelli che vorranno avvicinarsi a questa disciplina con particolare attenzione ai giovani under 14 per i quali è previsto tutto gratuito” hanno concluso gli Arceri Medievali Anghiaresi.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale voglio complimentarmi con il gruppo di arcieri di Anghiari per gli ottimi piazzamenti ottenuti durante la stagione – ha commentato il consigliere comunale con delega allo sport Tommaso Romanelli – ci teniamo molto a garantire il nostro sostegno ad una realtà storica del territorio che con passione porta il nome di Anghiari in giro per l’Italia”.

