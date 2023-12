Ospedali sotto pressione: ricoveri in coda al "Versilia". Anche Prato va in affanno

Pisa, 14 dicembre 2023 – «L’iperafflusso di pazienti al pronto soccorso da settimane, in concomitanza con la diffusione di virus influenzali e Covid, non ha alcuna correlazione con la chiusura delle sale del blocco operatorio al primo piano dell’edificio 30 di Cisanello disposta a inizio dicembre per lavori di manutenzione necessari e non più rimandabili".

Sono giorni difficili per uno dei fiori all’occhiello della sanità toscana, l’ospedale pisano di Cisanello cuore dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Il Covid e l’influenza stagionale sovraccaricano il pronto soccorso (lunedi 72 pazienti in barella ad attender la visita). Ma ci sono anche i lavori urgenti di manutenzione al solaio del blocco operatorio inaugurato una decina di anni fa, a complicare la vita dei vertici aziendali - costretti a riprogrammare a data da destinarsi la chirurgia cosiddetta “minore”, non urgente e differibile - e il duro lavoro degli operatori, costretti a barcamenarsi tra chi aspetta da ore un posto letto.

"Molti arrivano per altre problematiche – spiegano dall’Aoup – , poi risultano incidentalmente positivi al Covid per cui vanno instradati in percorsi assistenziali separati e anche in ‘posti letto Covid’ , ove bisognosi di ricovero)". "È vero - continua l’Aoup rispondendo all’interrogazione sul tema presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci - che ogni anno è prevedibile il picco di accessi per sindrome influenzale e che era prevedibile la risalita dei contagi da Covid ma i numeri di questi giorni esulano da ogni previsione anche perché non sono ricoveri “causa Covid” ma prevalentemente ricoveri “con Covid”.

Per far fronte a questa nuova ondata, lunedì è stata disposta (fino a nuova comunicazione) la sospensione di un’altra fetta di chirurgia programmata non oncologica". Tant’è. Ma, come in un’infezione multiorgano, altri centri nevralgici della sanità toscana mostrano sintomi preoccupanti.

È l’allarme lanciato dal sindacato Fials, che ha indetto lo stato di agitazione regionale: "I tagli al turnover di infermieri, operatori sociosanitari e tecnici di laboratorio, disposti dalla Regione Toscana, apriranno una voragine negli ospedali dell’Asl Toscana Nord Ovest – tuona il segretario Daniele Soddu – . Solo all’Ospedale Versilia c’è già carenza di 150 addetti, amministrativi compresi. E se il personale che andrà in pensione nel 2024 non sarà sostituito con nuovi assunti il sistema rischia di saltare". Per Soddu l’allarme ha già cominciato a suonare in reparti chiave come i Pronto Soccorso: "Lunedì al Versilia c’erano 36 persone in attesa di ricovero, con gli operatori impegnati in turni di 12 ore per coprire le carenze di organico, e attese di 30 ore".

Malanni di stagione e cronici che colpiscono anche l’Asl Toscana Centro. A Prato ambulatori pediatrici e pronto soccorso pediatrico sono presi d’assalto, con picchi di 128 accessi. E al Santo Stefano l’unità di Pediatria-neonatologia fa i conti con 7 professionisti in meno: in organico mancano 3 pediatri, 2 neonatologi e 2 dottoresse sono in maternità. Non sostituiti.