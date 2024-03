Arezzo, 15 marzo 2024 – Al successo e all’alto grado di partecipazione registrati dalla rassegna Mondovisioni – i documentari di Internazionale, organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino, si aggiunge la vittoria agli Oscar del docu-film “20 days in Mariupol”, scritto e diretto dal giornalista Mstyslav Chernov.

Andata in scena a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, l’edizione 2024 di Mondovisioni aveva visto tra i suoi appuntamenti di punta proprio la proiezione del reportage che, domenica scorsa a Los Angeles, si è aggiudicato l’ambito premio dell’Academy come miglior documentario. Proiettato a Castiglion Fiorentino lo scorso 24 febbraio, con l’intervento del giornalista di Internazionale Andrea Pipino, il lavoro del reporter ucraino di Associated Press, già vincitore del Premio Pulitzer for Public Service 2023, documenta le atrocità, la morte e la distruzione della guerra in Ucraina, ripercorrendo i venti giorni trascorsi dallo stesso Chernov e da alcuni suoi colleghi nell’assediata Mariupol, e smentendo la disinformazione russa all’indomani dell’invasione.

“Non vi sono dubbi sul fatto che il documentario di Chernov, così coraggioso e veritiero, meritasse l’Oscar; non è, tuttavia, affatto scontato che il cartellone castiglionese di Mondovisioni abbia portato in Sala San Michele un docu-film la cui caratura sia stata riconosciuta dal mondo intero e dall’Academy. Un risultato che mostra l’attenzione e la cura espressa dall’Amministrazione nel mettere a punto, insieme al Professor Mariotti, una rassegna di spiccato rilievo culturale, sociale e informativo, che segna, a tutti gli effetti, l’inizio di un percorso” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.