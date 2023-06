Orientaimpresa, aprto lo sportello all’Informagiovani

Arezzo, 9 giugno 2023- Ha preso il via ufficiale oggi (venerdì 9 giugno 2023) nello spazio dell’Informagiovani di Arezzo la nuova edizione di “Orienta Impresa”, lo sportello di orientamento e prima consulenza offerto dalla Confcommercio di Firenze-Arezzo ai giovani che sognano di diventare imprenditori.

Nato dall’accordo con il Comune di Arezzo, il servizio è completamente gratuito e sarà offerto da ora in poi a cadenza mensile, ogni primo venerdì del mese, dalle ore 11 alle 13 su appuntamento. Gli interessati possono prenotarsi contattando l’Informagiovani.

“Siamo a disposizione di quanti vorranno parlarci della propria idea di impresa, insieme ne valuteremo la fattibilità, ci confronteremo sul business plan e consiglieremo le azioni da compiere per arrivare a costituire di fatto l’impresa – spiega Marco Poledrini, responsabile per Confcommercio dei progetti speciali, che segue lo sportello Orienta Impresa insieme alla collega Liala Basagni, che si occupa invece di innovazione e start up. “Daremo anche informazione di eventuali bandi di finanziamento disponibili e di altre agevolazioni che potrebbero rivelarsi utili. Il nostro obiettivo è motivare i giovani a credere nelle proprie idee ma anche a prepararsi per entrare sul mercato con piena consapevolezza. Questo evita di cadere al primo ostacolo”.

A salutare i primi giovani che si sono rivolti allo sportello è arrivato negli uffici di piazza Sant’Agostino anche l’assessore allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi: “Arezzo è una città laboriosa, dove non manca lo spirito imprenditoriale – ha detto - per questo ringrazio Confcommercio per la disponibilità ad offrire uno strumento così importante a supporto dei giovani”.

"Siamo molto contenti della ripartenza di questo sportello dedicato alla imprenditoria giovanile –sottolinea Lucia Arcangioli, coordinatrice dell’Informagiovani – si tratta di un’esperienza partita già qualche anno fa con ottimi risultati, sia in termini di numero di richieste che di gradimento".

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti in programma per il 2023:

venerdì 7 luglio 2023, ore 11:00/13:00

venerdì 4 agosto 2023, ore 11:00/13:00

venerdì 1° settembre 2023, ore 11:00/13:00

venerdì 6 ottobre 2023, ore 11:00/13:00

venerdì 3 novembre 2023, ore 11:00/13:00

venerdì 1° dicembre 2023, ore 11:00/13:00

Per informazioni e per prenotare l’appuntamento:

InformaGiovani Arezzo (piazza Sant’Agostino 8 – Arezzo)

Orario di apertura: dal lunedì al sabato compresi 11:00/13:00 – 14:00/18:00

Numero Verde 800 013 156

Telefono 0575 377868

Email: [email protected]