Bomba a Riparbella: è stato fatto brillare l'ordigno bellico rinvenuto in un campo

Riparbella (Pisa), 22 novembre 2023 - Nei giorni scorsi a Riparbella, in località Giardino all'interno di una zona boschiva, è stato rinvenuto da un residente un ordigno bellico. Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno delimitato e messo in sicurezza tutta l’area circostante e sono state attivate dalla Prefettura le procedure per la neutralizzazione del cimelio della seconda guerra mondiale, che si sono concluse oggi con il brillamento dell’ordigno da parte dei militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Gli artificieri dell’esercito giunti sul posto hanno confermato la presenza di una bomba a mano modello “MKII” di fabbricazione americana conosciuta come bomba “ad ananas” proprio per la sua somiglianza al frutto. L’ordigno bellico, in condizioni di massima sicurezza, è stato prelevato e trasportato dai militari in una cava vicina, dove è stato definitivamente distrutto. Sul posto, oltre al personale della stazione carabinieri di Riparbella era presente anche il personale medico della Croce Rossa Militare.