Operazione strade sicure, scoperto alla guida senza patente

Arezzo, 10 luglio 2023 – Era in possesso di una patente di guida e un permesso internazionale di guida contraffatti, certo che di poter passare inosservato ai controlli e così da attraversare in largo e in lungo la provincia di Arezzo in tutta tranquillità. Invece, il suo “viaggio” si è interrotto a Castiglion Fiorentino dove è stato fermato dalla Polizia Municipale.

La stagione estiva è in pieno svolgimento, e se le città si riempiono di visitatori e turisti con la stessa modalità anche il traffico lungo le arterie principali e non solo si moltiplica.

Ecco che nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale gli uomini della Polizia Municipale guidati dal comandante, Marcellino Lunghini, hanno emesso 4 sanzioni per altrettanti automobilisti trovati alla guida di un mezzo sprovvisto di assicurazione.

Fermati anche due automobilisti che guidavano senza aver conseguito la patente, di questi uno straniero extracomunitario era in possesso di una patente di guida e un permesso internazionale di guida contraffatti. Posta sotto sequestro un’autovettura radiata per intestazione fittizia.

“Si tratta di attività periodiche e costanti che vengono predisposte per rendere più sicure le nostre strade, sia per i cittadini residenti sia per i turisti oltre che per gli automobilisti” dichiara il comandante, Marcellino Lunghini